Alarm im Familienbad: Massenanfall von Verletzten - Kinder in Klinik

Von: Jan Schmitz

Massenanfall von Verletzten: Mit einem Großaufgebot sind die Retter vor Ort. © Cedric Nougrigat

Die Feuerwehr Lüdenscheid ist am Montagnachmittag zum Familienbad Nattenberg ausgerückt. Mehrere Kinder wurden verletzt.

Update 26. Juli, 15.27 Uhr: Was hat die Atemwegsreizungen ausgelöst? Wir haben eine umfangreiche Berichterstattung zum Massenanfall von Verletzten im Familienbad Nattenberg in Lüdenscheid veröffentlicht.

Update 25. Juli, 16.42 Uhr: Die Messungen vor Ort haben keinen Hinweis auf einen Chlorgas-Austritt geliefert. Auch die Warnmelder auf Chlorgas im Familienbad Nattenberg hatten nicht angeschlagen. Die Ursache für die Atemwegsreizungen ist noch unklar. Nach neuesten Zahlen wurden sechs Kinder zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Elf weitere befanden sich in unmittelbarer Nähe und klagten über Reizhusten.

Update 25. Juli, 16.30 Uhr: Laut Christopher Rehnert, Leiter der Feuerwehr Lüdenscheid, hatte sich eine Besucherin direkt aus dem Familienbad bei der Feuerwehr gemeldet und von neun Betroffenen mit Atemwegsproblemen berichtet. Daraufhin wurde ein Massenanfall von Verletzten (MANV) ausgerufen mit bis zu 10 Verletzten. Vor Ort meldeten sich weitere Kinder und Jugendliche mit Beschwerden bei den Einsatzkräften, sodass kurzfristig auf MANV 10-25 hochgestuft worden war. Inzwischen ist die Alarmierung wieder auf MANV 10 heruntergestuft worden, da die meisten Betroffene keine Symptome einer Vergiftung aufwiesen. Bis zu fünf Kinder wurden als Vorsichtsmaßnahme mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sie gelten als verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Talstraße ist derzeit gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr um. © Cedric Nougrigat

Polizeisprecher Christof Hüls betonte, dass es keinen Hinweis auf einen Chlorgas-Unfall gebe. Die Situation stelle sich wesentlich weniger dramatisch dar als es in der ersten Alarmierung erschien. Was die Atemwegsreizungen bei den Kindern und Jugendlichen ausgelöst hat, sei derzeit unklar. Das Familienbad Nattenberg wurde geräumt.

Erstmeldung Montag , 25. Juli, 15.52 Uhr: Die Feuerwehr bestätigte am Nachmittag zunächst einen Einsatz am Familienbad Nattenberg in Lüdenscheid. Der Alarm ging am Montag (25. Juli) um 15.20 Uhr in der Kreisleitstelle ein. Nach ersten Informationnen soll im Familienbad Chlorgas ausgetreten sein.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Inzwischen wurde der Massenanfall von Verletzten (MANV) ausgerufen, bei der in kurzer Zeit eine hohe Zahl von Verletzten zu versorgen sind. Alle verfügbaren Kräfte sind alarmiert. Vor dem Familienbad Nattenberg haben sich Rettungswagen postiert.

Die Feuerwehr Lüdenscheid koordiniert den Einsatz am Familienbad Nattenberg. © Cedric Nougrigat

Nach ersten Informationen sollen zwischen zehn und 25 Personen, zumeist Kinder, verletzt sein. Die ersten Kinder wurden nach Informationen von vor Ort bereits in ein Krankenhaus gebracht. Die Betroffenen klagen unter anderem über starken Husten. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort. Die Talstraße ist derzeit komplett gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr um.

Wir berichten weiter.

