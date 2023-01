Intime Pub-Atmosphäre im MK

Von: Susanne Kornau

Teilen

Das irische Lebensgefühl des Irish-Dance-Ensembles mit seinen Celtic Rhythms traf direkt ins Herz des Publikums im gut gefüllten Kulturhaus. © Cornelius Popovici

Nebelschwaden von der irischen See folgen dem Paar, das sich erst fast zögernd über den Holzboden schiebt, um sich dann die Anspannung des Tages von der Seele zu steppen. Wer gerade nicht selbst hin kann, um Herz und Seele Eires, der grünen Insel, zu spüren, der war am Donnerstag im Kulturhaus genau richtig.

Lüdenscheid – Schon beim ersten Song hatten die Celtic-Rhythms-Musiker und Tänzer um Star-Choreograf und Dance Captain Andrew Vickers ihr Publikum. Das gab sich dem Rhythmus hin, klopfte und klatschte, trug hier und da gar Grün und so die Verbundenheit mit diesem Lebensgefühl zur Schau.

Die intime Pub-Atmosphäre war ein wunderbarer Rahmen für ein Profi-Ensemble, das lässige Perfektion aus dem aufgerollten Hemdsärmel in die Zehenspitzen schüttelte. Kein Wunder, dass der Spot manches Mal allein auf die Füße gerichtet war.



Andere Bewegungen waren sparsam, als hätten sie nichts zu verschenken, die Iren. Außer unbändiger Lebenslust. Kein Schnörkel zu viel, kein großes Drama. Lieber gezielte Akzente: grünes Licht, ein schnell gewickelter Rock oder die Cordsamt-Jacke vom Haken – so könnte es sein, wenn aus Fremden Freunde werden, irgendwo in einem Pub am Hafen.



Dort laufen sie der Melancholie, den Entbehrungen, den Erinnerungen an die traurige Kindheit auf der Stelle davon, als hätten sie keine Zeit auf ihrer schönen Insel, als wäre das Grün am nächsten Morgen verdorrt, als liefe die Irish Rover in der Frühe aus, mit dem Liebsten an Bord, der sein Glück woanders suchen will. Oder muss. Weil der Hunger ihn erst zum Dieb gemacht hat und dann zum Passagier auf einem Gefangenenschiff.



Typische Instrumente des Irish Folk sind das Akkordeon, die Tinwhistle und die Bodrahn. © Cornelius Popovici

Liam oder George oder Cian – sie singen und spielen, als wäre es ihr letzter Abend. Manchmal mag das so sein, das Tournee-Ensemble wechselt. Der typische Klang von Fiddle, Akkordeon und Bodhran-Trommel bleibt.



Das Volkslied treibt die Gedanken in die Ferne, das Stepp-Stakkato holt sie wieder auf den Boden zurück. Schwermut und Leichtigkeit sind ein harmonisches Paar. Die Tänzer tupfen und hämmern den Dara-Knoten ins Holz, das Muster der Unendlichkeit.



Es muss, es wird weitergehen. Sie tanzen mit Besen, falls gerade kein Feger zur Hand ist, tragen smaragdgrüne Binder, Weste, irischen Kilt. Schnell, schneller, immer schneller jagen selbst die Finger übers Akkordeon. Das atemlose Publikum wirft in die dargebotene Schiebermütze reichlich Applaus und Kusshände. Der Virtuose lächelt, fast schüchtern.



Ein letztes „parting glass“, auf „good company“: „Slainte!“ Das Publikum feiert die Celtic Rhythms mit Standing Ovations, will Zugaben, um dann, mit Stepp-Schrittchen, den Weg Richtung Ausgang zu suchen. Wohl zu spät: Die Profis tanzten schon, bevor sie laufen konnten.