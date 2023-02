CDU will Änderung für Lüdenscheider Wochenmarkt

Von: Thomas Machatzke

Der Lüdenscheider Wochenmarkt ist ein Anziehungspunkt im Lüdenscheider Stadtleben. Die CDU will die Händler nun mit einer Senkung der Standgebühren unterstützen, um so möglichst viele Händler am Ort zu behalten. © Henrike Utsch

Am Montag um 17 Uhr findet im Ratssaal des Rathauses die erste Sitzung des Stadtrates im Kalenderjahr 2023 statt. Auf den letzten Drücker hat die CDU-Fraktion noch einen Ergänzungsantrag zu den Standgebühren auf dem Wochenmarkt eingebracht.

Lüdenscheid – Nach der Beschlussvorlage für den Rat sollten die Ratsmitglieder absegnen, dass die Standgebühren auf dem Lüdenscheider Wochenmarkt für das Jahr 2023 unverändert bleiben sollen. Die CDU beantragt nun, die Standgebühren von 4,22 Euro auf 2,50 Euro pro laufendem Meter zu senken.



Die Mehrbelastung für den Haushalt der Stadt Lüdenscheid durch diese Mindereinnahmen beliefe sich auf 86 000 Euro. Trotzdem wünschen sich die Christdemokraten diesen Schritt. „Aus unserer Sicht reicht es bei der aktuellen Situation (Corona-Folgen, Brückensperrung) nicht aus, die Gebühren auf dem Vorjahresniveau zu halten. Schon jetzt sind die Gebühren in Lüdenscheid nahezu doppelt so hoch wie in Iserlohn“, begründet der Fraktionsvorsitzende Oliver Fröhling.

„Die Händlerzahlen sind stark rückläufig (2017 noch 52 Händler, Januar 2023 nur noch 36 Festhändler). Durch die aktuelle Verkehrssituation in Folge der Brückensperrung ist es für auswärtige Kunden, aber auch für Besucher aus den verschiedenen Stadtteilen deutlich unattraktiver geworden, die Lüdenscheider Innenstadt und somit auch den Wochenmarkt zu besuchen.“



Auf die Funktion des Wochenmarktes in Lüdenscheid als bedeutender und traditionsreicher Standort zur Grundversorgung für Lüdenscheid und Umgebung werde in der Vorlage der Verwaltung explizit hingewiesen, stellt die CDU fest. Durch das große Angebot an frischen Erzeugnissen, regionalen und meistens unverpackten Produkten, mit vergleichsweise geringen Transportwegen, trage der Wochenmarkt darüber hinaus zur Nachhaltigkeit bei (nachhaltiger Konsum).



Deshalb hofft man nun, für Händler mit der Kostensenkung wieder attraktiver zu werden. Oder aber zumindest die aktuell 36 Festhändler auf Dauer in Lüdenscheid zu halten. „Durch die Preissenkung und damit die deutliche Attraktivitätssteigerung für potenzielle Händler ist eine Steigerung der Leistungseinheiten möglich und zu erwarten“, so die CDU-Fraktion. Mit anderen Worten: Vielleicht können sogar wieder mehr Händler gewonnen werden, sodass der Fehlbetrag kleiner als die errechneten 86.000 Euro wird. Die Verwaltung wird im Antrag gebeten, einen geeigneten Deckungsvorschlag für den Fehlbetrag im Haushalt zu benennen.