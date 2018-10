Clearwater Revival spielt bei Dahlmann

Lüdenscheid - Die Formation Clearwater Revival ist am Samstag wieder im Dahlmann-Saal zu Gast.

In der Show von Clearwater Revival geht es darum, so heißt es in der Ankündigung, die Musik von CCR wieder aufleben zu lassen – nah am Original, aber nicht als Kopie eines noch aktiven Superstars.

Die besondere Stärke der Band ist der vielstimmige Gesang. Als Gast wird Robin Stone unplugged Kostproben aus dem Programm seines neuen Bandprojektes Rust präsentieren.

Das Ganze beginnt um 21 Uhr – Einlass 20 Uhr. Das Ticket kostet im Vorverkauf 10 Euro plus Gebühr und ist bei Dahlmann und im LN-Ticketshop erhältlich. Ticket- und Platzreservierung unter info@gaststaette-dahlmann.