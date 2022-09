Causa Stadtgarten: Die nächste Terminverschiebung

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Der Stadtgarten im Sommer 2022: Schon bald soll die Parkanlage ganz anders aussehen, aber die Planungen stocken dieser Tage. Eigentlich sollte das Planungsbüro bereits vor den Sommerferien ausgewählt werden. Die Jury dafür hat aber bis jetzt noch nicht getagt. © Cedric Nougrigat

Wenn am Montag ab 17 Uhr im Ratssaal der Haupt- und Finanzausschuss tagt, dann umfasst die Tagesordnung zwar 14 Punkte, und doch scheint sie damit um mindestens einen Punkt kürzer als gedacht. Eine umfassende Information seitens der Verwaltung zu den Stadtgartenplanungen wird es am Montag nämlich nicht geben.

Lüdenscheid – „Der Bürgermeister wird von Seiten der Verwaltung kurz auf das Thema Stadtgarten eingehen“, heißt es in der Beantwortung einer Anfrage seitens der Stadt, „eine ausführliche Berichterstattung ist nun für den Rat am 26. September vorgesehen ist, da dort dann nicht nur der HFA, sondern alle Ratsmitglieder informiert werden.“

Diese Antwort überrascht. Am 17. August hatte die Pressestelle der Stadt in der Causa Stadtgarten darauf verwiesen, dass es einen neuen Termin für die Jurysitzung zur Auswahl des ausführenden Planungsbüros gebe.

„Im Haupt- und Finanzausschuss am 12. September wird die Politik und damit auch die Öffentlichkeit zu diesem Thema weiter unterrichtet“, hieß es in der Antwort vom 17. August. In der neuen Antwort gibt die Stadt nun Auskunft, dass die Jurysitzung, die eigentlich bereits vor den Sommerferien terminiert, dann aber wieder abgesetzt worden war, bis jetzt noch nicht stattgefunden hat. Das bedeutet: Noch stehen die drei verbliebenen Bewerberbüros in den Startlöchern und warten darauf, loslegen zu können.



Causa Stadtgarten: Die nächste Terminverschiebung

Was das für den weiteren Fortgang bedeutet? Zwischen August und Dezember 2022 waren Planung und Bau des neuen Kleinspielfeldes im Stadtgarten eigentlich fest eingeplant. Im November 2022 sollte zudem ein Vorentwurf des Gesamtkonzeptes zu erwarten sein. Bis Februar 2023 soll die Bürgerbeteiligung für diesen Vorentwurf laufen, bis Sommer 2023 die Bürgerbeteiligung für den endgültigen Entwurf. So ist es im HFA Ende Mai verkündet worden.

Zumindest mit dem Kleinspielfeld ist der früheste Starttermin schon einmal verpasst worden. Thema im HFA wird der Stadtgarten am Montag trotzdem sein – beim Antrag der CDU, die sich eine öffentliche Präsentation der Stadtgarten-Gestaltungsentwürfe wünscht.



Und sonst? Auch die für Ende des Jahres avisierte Gründung der neuen Stadtentwicklungsgesellschaft wird im HFA so wenig eine Rolle spielen wie im Rat am 26. September. „Derzeit wird eine beschlussreife Gründungsvorlage für eine Stadtentwicklungsgesellschaft erstellt, die dem Rat in diesem Jahr zur Beratung vorgelegt wird“, stellt die Stadt auf Anfrage fest, „so ist es auch in der Beschlusskontrolle einzusehen. Für den kommenden Rat im September ist diese Vorlage nicht vorgesehen.“



Das bedeutet: Die Stadtentwicklungsgesellschaft wird nach dieser Einschätzung am 12. Dezember am letzten Sitzungstag des Jahres aufs Tapet kommen. Die Gründungsvorlage wird dann binnen einer Sitzung positiv beschieden werden müssen, wenn die Gründung noch in diesem Jahr klappen soll – auf den letzten Drücker.



Die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses

1. Öffentliche Fragestunde

2. Mündlicher Bericht: Durchführung der Lichtrouten

3. Berichts- und Beschlusskontrolle

4. Erste Ergebnisse und Maßnahmen aus der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes aufgrund der Sperrung der Rahmedetalbrücke und Bereitstellung überplanmäßiger Mittel

5. Vierte Änderung des Stellenplans 2022

6. Bericht Aufbauorganisation der Verwaltung

7. Antrag der CDU: Öffentliche Präsentation der Stadtgarten-Gestaltungsentwürfe

8. Teilnahme am ESF-Plus-Programm „Eltern-Chancen – mit Elternbegleitung Familie stärken“

9. Ausbau Kindertagesbetreuung

10. Antrag auf vorzeitige Mittelfreigabe für die Gestaltung der Kulturhausmedien

11. Elsperenaturierung obere Elspe bei Schloss Neuenhof; Vergabe Planungsauftrag, Förderantrag

12. Zustimmung zur Durchführung von Vergabeverfahren mit einem Auftragswert über 100 000 Euro

13. Bewilligung von außerplanmäßigen Mitteln Haushaltsjahr 2022 für den Sportplatz Honsel

14. Bekanntgaben, Beantwortung von Anfragen und Anfragen