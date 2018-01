Catfish bewegt sich vom Bluesrock zum rustikaleren Hardrock

Konzert zum Jahresabschluss ausverkauft

+ © Othlinghaus Roger Kirchhoff spielt bei Catfish Boobie & The Beanery Criminals die Gitarre. - Foto: Othlinghaus © Othlinghaus

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider Band Catfish Boobie machte sich rar in den vergangenen Jahren. 2017 absolvierten die Blues-Rock-Veteranen, die durch ihre Auftritte im Beanery am Bräuckenkreuz in den 70er- und 80er-Jahren bekannt wurden, ganze zwei Konzerte, eines davon zum Jahresende in der Altdeutschen Bierstube. Da versteht es sich von selbst, dass die Gaststätte ausverkauft und die Nachfrage so groß war, dass locker die doppelte Zahl an Eintrittskarten hätte verkauft werden können.