„Beste Pizza im MK“: Marcello Di Pumpo eröffnet Pizzeria

Von: Fabian Paffendorf

Marcello Di Pumpo machte sich mit seinem mobilen Pizza-Ofen einen Namen, jetzt wird er sesshaft. © Nougrigat

Der Gastronom Marcello Di Pumpo legt sich die Messlatte selbst hoch: Die beste Pizza im Märkischen Kreis möchte er in seinem Restaurant servieren. Diesen Anspruch will er aber keinesfalls falsch verstanden wissen.

Lüdenscheid – Die Türen von „Cello“ werden zwar erst am 6. Januar 2023 für die Gäste geöffnet, aber die Messlatte hat Gastronom Marcello Di Pumpo bereits vor der Eröffnung seines Restaurants weit oben angelegt: Das Lokal an der Winkhauser Straße 3 soll künftig als der Ort bekannt sein, an dem Genießern der italienischen Küche die beste Pizza im Märkischen Kreis serviert wird.

Den Anspruch, den der italienischstämmige Lüdenscheider an sich und sein Angebot stellt, will er aber keinesfalls falsch verstanden wissen, wie er hinzufügt: „Das mag sich vielleicht so anhören, als wenn ich mich besonders weit aus dem Fenster lehnen will, aber genau das ist meine Zielsetzung, so gehe ich hier an den Start“. Das Selbstbewusstsein kommt nicht von ungefähr, denn obschon die Rolle als Lokalbetreiber für Di Pumpo eine neue ist, – und das könnte einigen Märkern schon bekannt sein – ist der 30-Jährige nun mal kein Neuling im Gastro-Bereich.

Hobby zum Beruf gemacht

Im März 2020 war’s, da kam der erste Lockdown. Und mit ihm auch eine Zeit des Innehaltens für Marcello Di Pumpo, wie er erzählt. Der gelernte Elektrotechniker, der an vier verschiedenen Standorten für Kostal tätig ist, nutzte die Zeit dafür, zu überlegen, wie er denn seine Hobbys zum Beruf machen könne. „Die Dinge, an denen mein Herz und meine ganze Leidenschaft hängen, sind das Pizzabacken typisch italienische Ape- und Vespa-Roller“, erklärt er.

Von da an dauerte es nicht lang, da machte sich Marcello Di Pumpo auch schon auf, sich als mobiler Caterer nebenberuflich zu verwirklichen. Ob Firmenfeier, Taufen, Hochzeiten oder eben jegliches anderes Event – der Lüdenscheider mit den kleinen Öfen auf dem Ape-Roller machte sich flugs einen Namen im Märkischen Kreis mit seiner Leidenschaft für die original neapolitanische Pizza.

Das Feedback, dass er für seine Einsätze mit den mobilen Öfen bekommen habe, sei die Grundlage für ihn gewesen, seinem Traum noch ein Stück näher zu kommen – ein eigenes Pizzarestaurant. Irgendwann habe er auch das Geld zusammengehabt, um den Wunschtraum in die Realität umzusetzen. Was aber gefehlt habe, sei ein entsprechendes Lokal gewesen, das als Heim für die „beste Pizza im Kreis“ infrage gekommen wäre.

Im Herbst des Jahres habe sich dieses dann in Form der Räumlichkeiten der Winkhauser Straße 3 gefunden. Eine Adresse, die den Lüdenscheidern gleichermaßen als ehemaliger Standort beliebter Pizzabäckereien wie auch immer wieder als Leerstand bekannt ist. In den 1990er-Jahren traf man sich dort, um bei „Caretto“ einzukehren, 2020 bis 2021 tischte das Unternehmer-Duo Fabian Kärnbach und Ahmet Ahadut dann die „Potz Pizza“ auf. Und danach?

„Nach Potz hatten zwei andere Gastronomen das Lokal angemietet, aber außer, dass sie Miete zahlten, ohne den Laden wieder öffnen zu können, passierte nichts“, erklärt Marcello Di Pumpo. Anders als bei den Quasi-Vorgängern am Standort sollte er seinen Termin zur Eröffnung für Freitag, 6. Januar, um 17.30 Uhr aber einhalten können. Schließlich wäre man bei der Renovierung und finalen Gestaltung des „Cello“ (natürlich in Anlehnung an den Rufnamen des Gastronomen benannt) so weit, dass beim Startschuss kaum mit Verzögerung zu rechnen sei.

Allein das Angebot soll überzeugen

Ein großes Brimborium rund um die Eröffnung hat Di Pumpo jedoch ganz bewusst nicht auf dem Plan. „Worauf es mir ankommt, ist dass die Gäste allein durch das Angebot überzeugt werden. Aus eben jenem Grund habe man auch die Menükarte des „Cello“ bewusst klein gehalten. Salate oder Pasta sucht man vergebens, aber dafür gibt’s Pizza in ihrer ursprünglichen Form – und für jeden Geschmack. Dazu gereicht man im Familienbetrieb (neben Eltern und Verwandten des Gastronomen sind im Service auch noch zwei Mini-Jobber im Einsatz) italienische Biere, Weine, Espresso und hausgemachtes Tiramisu.

Aber nicht nur mit Angebot und Qualität will sich Marcello Di Pumpo von den Mitbewerbern in der Bergstädter Gastronomie abheben. Auch die Öffnungszeiten, zu denen die mit stets aus Italien angelieferten Zutaten hergestellten Speisen angeboten werden, sind speziell. Jeweils freitags von 17.30 bis 22 Uhr, sonntags von 13 bis 21 Uhr und montags zwischen 17.30 und 21 Uhr ist geöffnet. Einen Lieferdienst gibt es nicht, denn: „Damit die Pizza so schmeckt, wie sie schmecken soll, muss sie direkt aus dem Ofen auf den Teller“, sagt Marcello Di Pumpo, der jede Pizza selbst zubereitet.