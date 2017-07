Carmen Klughardt gelingt Überraschungscoup

Lüdenscheid - In lockerer, ungezwungener Atmosphäre spielten am Freitag Lüdenscheider für Lüdenscheider auf der offenen Bühne des Jazzclubs auf.

Vom „Stock“, wo die Veranstaltung alle vier Wochen stattfindet, verlegte der Club sein Angebot in den Kulturhausgarten, wo Bühne, Schlagzeug, Gitarrenbox, Piano, Mischpult und Mikrofone im Rahmen des Kultpark Festivals bereitstanden. Was darüber hinaus an Instrumenten notwendig war, brachten die Solisten und Bands, die das gesetzte Zeitlimit bis zum Ende der Veranstaltung voll und ganz auskosteten, in Eigenregie mit.

Die zahlreichen Besucher, die es sich bei dem angenehm warmen Wetter auf Bänken und Klappstühlen, an Stehtischen und auf der Wiese gemütlich machten, ließen sich von der stilistischen Vielfalt des Abends begeistern und spendeten reichlich Applaus.

Mit Klassikern von Neil Young („Heart of Gold“) bis Cat Stevens („Father and Son“) bereitete eine Combo um Sänger/Gitarrist Heinz Richter der guten Laune den Boden. Max Posers kleines Membranophon (Kazoon) gab den Songs eine besondere Note. Ihre ausdrucksstarke Stimme brachte Sängerin Alex Pietrucha mit der Formation unter anderem bei „Killing me softly“ zur Geltung.

Rock, Funk und Blues machte sich die Band Miss Marple’s HusBand, derzeit auf der Suche nach einem Schlagzeuger, zueigen. Als Gast gab Maik Fiebrich an den Drums bei Heiko Schürfeld (Saxofon, Mundharmonika und Gesang), Martin Bärwolf (Gitarre) und Andy Heckel (Bass) den Rhythmus vor. B.B. King („The Thrill Is Gone“) und George Gershwins „Summertime“ in einer funkigen Version brachte die neue, vielversprechende Formation unter einen Hut.

Mit der Rawa Blues Band – Peter Szczyrba (Gesang), Michel le Blanc (Gitarre), Sven Leise (Bass) und Andreas Smyrek (Schlagzeug) – gaben sich „alte Hasen“ mit Blues, Boogie und Shuffle auf der Kultpark-Bühne die Ehre. Spielfreudig und spieltechnisch versiert machte die Band unter anderem mit dem „Travelling Blues“ groovig und dynamisch Werbung für den Blues.

Stilistisch zeigte sich die Newcomer-Band Ampersand – nicht vollzählig beim Festival vertreten – in unterschiedlichsten Genres zu Hause. Von Max Jalaly virtuos am Kontrabass begleitet, brachten Julia Späinghaus und Björn Bergs ihre wohlklingenden Stimmen unter anderem bei „Summertime“ eindrucksvoll zur Geltung. Zur Entdeckung gerieten Pia Hilscher (Gesang) und Christian Novak (Keyboard), die mit John Lennons „Imagine“ einen Pop-Klassiker anstimmten und ein Zeichen für den Frieden setzten. Der überraschendste Coup des Abends gelang jedoch Carmen Klughardt, die der großen Amy Winehouse mit warmer, souliger Stimme nacheiferte und voll ins Schwarze traf.