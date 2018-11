Caritas will „Freude schenken“

Weihnachtspäckchen für Menschen in Not

+ © Schmidt Informierten über die Aktion „Freude schenken“: Caritasdirektor Stefan Hesse sowie seine Kollegen Uta Schröder, Sabine Kellermeyer und Arne Röhrbein (von rechts). © Schmidt

Lüdenscheid - Das hat Tradition: Mit ihrer Initiative „Freude schenken“ will die Caritas seit Jahren Menschen in Not zu Weihnachten eine angenehme Überraschung bereiten. In diesem Jahr beginnt die Aktion am 11. November.