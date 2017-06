"Caribbean Late Night Shopping" in der Innenstadt

Lüdenscheid - Nicht nur auf dem Sternplatz ging es am Freitag karibisch zu. Auch im Stern-Center dürfte bei den Besuchern ein wenig Urlaubsstimmung aufgekommen sein. An verlängerten Öffnungszeiten bis 22 Uhr unter dem Motto „Caribbean Late Night Shopping“ nahmen auch Geschäfte außerhalb des Centers teil.

Im Stern-Center selbst zogen Musiker und Tänzer die Blicke der Besucher auf sich. Die Steel-Drum-Band „Sunshine Coconut“ zog mehrfach mit ihren Trommeln durch die Gänge und erfüllte diese mit karibischen Klängen. Zwei Tänzerinnen und ein Tänzer mit auffälligen, knapp geschnittenen Kostümen legten für spontane Zuschauer mehrere rhythmische Tänze auf die Center-Fliesen – zu Gute-Laune-Musik, aufgelegt von „DJ Ebbsolute“.

In einer Kulisse aus Palmen, Hängematten und einer mit Bambus verkleideten Cocktailbar verweilten die Passanten und besuchten dann und wann die Geschäfte. Heute um 11, 13 und 16 Uhr warten laut Center-Manager Torsten Schulze erneut Musik und Tanz auf die Einkaufslustigen.

An der Aktion nahmen am Freitag auch Geschäfte außerhalb des Centers teil: Sinn Leffers, TK Maxx, Lascana, das First Reisebüro sowie „Strodel & Jäger“. Auf dem Sternplatz geht „Lüdenscheid Karibisch“ laut Plan Samstag, Sonntag und Montag jeweils um 12 Uhr los – inklusive Kinderschatzsuche, Sandburgenbau und Bachvolleyballturnier.

Lesen Sie dazu auch:

„Lüdenscheid Karibisch“ vom 1. bis 5. Juni in der Innenstadt

Auftakt von "Lüdenscheid Karibisch" auf dem Sternplatz