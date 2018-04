Captain Dance spielt zum Tanz in den Mai

Lüdenscheid - Beim letztjährigen Tanz in den Mai-Festival platzte der Dahlmann-Saal aus allen Nähten, als die Formation Captain Dance ihre 90er-Jahre-Show mit dem Publikum feierte.

Die deutsch-holländische Band wurde wieder für den 30. April zu verpflichtet. Die energiegeladene Band spielt die Songs der 90-er, die „jeder kennt und insgeheim verdammt geil findet“, heißt es seitens des Veranstalters.

Mit Ace of Base (All That She Wants), 2 Unlimited (No Limit) oder Eiffel 65 (Blue) könne man auch heute noch eine Party feiern, und auch die guten alten Boy- und Girlgroups aus den 90- fehlen nicht. Im 90er-Jahre-Bühnenoutfit sei für eine unvergessliche Show gesorgt.

Dabei lassen es sich die beiden Frontleute „Mr. Boom“ und „Kitty Kat“ nicht nehmen, zum Anheizen auch mal ins Publikum zu gehen. Zum Beispiel, um den Macarena-Tanz vorzuführen. Ausgewählte Fans werden ab und an auch auf die Bühne eingeladen. Viele Songs hört man bei Captain Dance zum ersten Mal von einer Live-Band gespielt. Die Formation reiht die 90er- Hits nahtlos aneinander, um die Stimmung hoch- und das Publikum am Tanzen zu halten.

Los geht die Show gegen 21 Uhr – Einlass in den Saal ist ab 20 Uhr. Eintrittskarten sind ab sofort im Vorverkauf für zehn Euro plus Vorverkaufsgebühr zu haben. An der Abendkasse kosten die Karten 13 Euro. Tickets können gekauft werden unter anderem im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten im LN-Medienhaus an der Schillerstraße sowie bei Dahlmann an der Grabenstraße und über info@gaststaette-dahlmann.de. Nach dem Konzert darf im Dahlmann-Saal weitergefeiert werden.