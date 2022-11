Cannabis-Legalisierung: Experten fürchten Schwarzmarkt - für Jugendliche

Ampel-Plan

Bald legal? Die Ampel-Koalition will den Konsum von Cannabis legalisieren. Konsumenten und Experten aus dem MK beziehen Stellung zu den Plänen.

Die vom Bund beabsichtigte Cannabislegalisierung ist umstritten. Auch im Märkischen Kreis spricht man von einem Vorstoß, der nur auf den ersten Blick sinnvoll sei – aber den illegalen Drogenhandel auch erst recht weiter stärken könnte.

Lüdenscheid – Michael Kaufhold, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei im Märkischen Kreis, ist der Auffassung, dass mit einem Konzept wie dem im Eckpunktepapier festgehaltenen, riesige Probleme auf die Polizei zukommen könnten. „Was sich auf den ersten Blick so darstellt, dass es Erleichterungen für die Polizeiarbeit bedeuten würde, ist genau das Gegenteil“, sagt Kaufhold. So könnte es künftig schwer werden, bei Kontrollen von Personen heraus zu finden, ob deren Eigenbedarfsmenge sich im erlaubten Rahmen bewege oder nicht. Auch sei es dann aufwendig, Konsumenten von legal erworbenem Cannabis von jenen zu unterscheiden, die ihren Stoff vom Schwarzmarkt beziehen würden.

„Sorgen machen einem auch die Jugendlichen, die unter 18 keinen Zugang zu dem legal erwerbbarem Cannabis haben. Diese Konsumenten wären weiterhin auf den Schwarzmarkt angewiesen“, befürchtet Michael Kaufhold. Überhaupt würde der illegale Handel gestärkt, wenn so wie von der Regierung angekündigt, das legal verkaufte Cannabis preislich über dem illegalen Angeboten angesiedelt wäre. „Was uns erwarten könnte, wäre ein Preiskampf zwischen dem Schwarzmarkt und den lizensierten Abgabestellen“, sagt der Polizeigewerkschafter.

Im Endeffekt sei das Legalisierungskonzept alles andere als der erhoffte Volltreffer, sondern nur ein Modell, das alles weitaus komplizierter mache. Keinesfalls außer acht lassen sollte man zudem die Wirkung von THC auf das Gehirn. Dass Cannabiskonsum auch Psychosen auslösen kann, deren Symptome einer Schizophrenie gleichen, sei ebenfalls ein gewichtiger Punkt, den die Legalisierungspläne der Bundesregierung missen lassen würden.



Cannabis-Psychose ist eine Sonderform der Psychose

Eine Cannabis-Psychose ist eine Sonderform der Psychose, die durch THC-Konsum hervorgerufen wird. Besonders gefährdet seien laut Stefan Tertel, Geschäftsführer der Drogenberatung Drobs im Märkischen Kreis, junge Menschen unter 25 Jahren. „Aus fachlicher Sicht stellt sich daher auch die Frage, warum eine Freigabe für 18-Jährige geplant ist. Das menschliche Gehirn entwickelt sich bis zum Alter von 25 Jahren, befindet sich vorher noch im Wachstum“, erklärt Tertel.



Zwar begrüße die Drobs eine Entkriminalisierung der Konsumenten, aber der bessere Weg sei doch eine Legalisierung ab 25 Jahren“, sagt er. Einen anderen Aspekt bei der Freigabethematik vermisst der Drobs-Geschäftsführer ebenso: Der Zeitpunkt des Konsums ist mit gängigen Methoden nicht konkret feststellbar.



„Beim Alkohol ist es so, dass anhand der Alkoholkonzentration im Blut Promille bestimmt und so der Zeitpunkt des Konsums nachgehalten werden kann. Beim Cannabiskonsum ist das anders“, erklärt Stefan Tertel. Im Urin sei THC bis zu sechs Wochen nachzuweisen. Rückschlüsse auf den Zeitpunkt des Konsums könne man dabei nicht ziehen. Besondere Relevanz hätte dieser Umstand, wenn es zum Beispiel um das Führen und Bedienen von Maschinen oder die Teilnahme im Straßenverkehr gehe. Passiere ein Unfall, der mit dem Konsum von Drogen in Verbindung gebracht werden könnte, sei nicht präzise zu klären, wie weit der tatsächliche Cannabiskonsum zurückliegen würde. Ganz ab von den ungeklärten Fragen wünsche man sich bei der Drobs eine andere Verteilung bei den anvisierten Einnahmen einer Cannabissteuer. „Es wäre sicherlich besser, wenn nicht nur ein Teil dieser Steuern in die Präventionsarbeit fließe, sondern der gesamte Betrag“, sagt Stefan Tertel.



Zusätzliche Mittel für die Präventionsarbeit gefordert

Für Michael Achenbach, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Sprecher der Kinderärzte in MK, steht ebenfalls fest, dass zusätzliche Mittel in die Präventionsarbeit fließen sollten. „Sinn würde eine zweckgebundene Abgabe für die Prävention machen. Aber auch beim Kinder- und Jugendschutz muss der Gesetzgeber Verbesserungen ansetzen“, sagt Achenbach. Ein guter Schritt, der auch schon im Eckpunktepapier auftauche, sei eine angedachte Bannmeile für die Cannabis-Vertriebsstellen, die nicht im näheren Umkreis von Schulen und Jugendzentren angesiedelt sein dürften. Und: Wenn es schon eine kontrollierte Abgabe an 18-Jährige geben werde, dann sollte diese auch nur kleinere Mengen umfassen.



„Es ist richtig, dass das Gehirn bei 18-Jährigen noch nicht voll entwickelt ist. Daher kann regelmäßiger Cannabiskonsum bei dieser Altersgruppe zu Psychosen führen – überwiegend sind männliche Konsumenten betroffen“, sagt der Mediziner. Man habe in den vergangenen Jahren beobachten können, dass der THC-Gehalt beim Schwarzmarkt-Cannabis stetig angestiegen sei, in Einzelfällen schon der einmalige Konsum Psychosen habe auslösen können.



Bestimmte Sachverhalte im BTM-Bereich würden Gerichte nicht mehr beschäftigen

Und welche Einschätzung zu einer möglichen Legalisierung von Cannabis vertritt das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises? Wird dort ein personeller Mehrbedarf erwartet, falls das Eckpunktepapier der Ampelkoalition in der EU-Kommission durchgewunken werden sollte? Kreissprecher Alexander Bange teilt mit, dass man als exekutives Verwaltungsorgan keinerlei Statements zu bundespolitischen Entscheidungen abgeben könne. „Letztlich sind wir für die Umsetzung dessen zuständig, was in der Politik entschieden wird“, sagt Bange. Auf Seite der Judikativen, nämlich der Staatsanwaltschaft Hagen, versucht Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli auf LN-Anfrage hin, einzuschätzen, welche Veränderungen eine Cannabislegalisierung für die Gerichte haben könnte.



„Für die Arbeit der Gerichte würde sich nur im geringen Maße etwas verändern. Bestimmte Sachverhalte im BTM-Bereich müssten dann nicht mehr ermittelt werden“, sagt Gerhard Pauli. Man müsse aber im Blick haben, wie sich der Schwarzmarkt für Cannabis entwickle. Abhängig sei das von der Preisfrage. „Es ist absehbar, dass der Schwarzmarkt nicht verschwinden wird, weil die Preise der legalen Abgaben weit über dem des illegalen Marktes liegen werden“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen.