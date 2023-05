Mit Bananenkisten, Bierdeckeln und Bügelbrettern durch den MK

Von: Thomas Krumm

„Camera banana“: Die Fotografen ließen am Nattenberg ihre Aktion Revue passieren. © Krumm

Es war eine vergnügte Runde, die sich im Nattenberg-Restaurant zusammenfand. Einen ersten Hinweis auf den Grund des Treffens lieferten ausgelegte Schwarzweiß-Bilder und einige Bananen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?

Lüdenscheid – Unter einer Kamera versteht man heutzutage ein digitales Hightech-Produkt mit Linsen, Prozessor und möglicherweise einem reflexartig zurückzuckenden Spiegel. Dass es auch ganz anders geht, zeigten die Teilnehmer an einem Foto-Kursus vor 32 Jahren. Dessen Leiter Claus Schulte und die Teilnehmer wollten 1991 etwas Praktisches herstellen. „Es ging dabei darum, mit einfachsten Mitteln etwas zu machen“, erinnerte sich Claus Schulte und erklärte die Produktionsschritte auf dem Weg zu einer Lochkamera, die in diesem Fall eine Camera Banana war.



Denn die Kursteilnehmer dichteten auf dem Markt eingesammelte Bananenkisten derart lichtdicht ab, dass nur durch ein winziges Loch in der Größe einer Nadelspitze Licht in den Karton und auf das darin platzierte Fotopapier fallen konnte. Claus Schulte erklärte das optische Geheimnis dieser robusten Kamera mit dem Charme des Ursprünglichen: „An den Kanten dieser Lochblende wird das Licht gebeugt, nicht gebrochen, und ein relativ gutes Bild wird auf das Fotopapier projiziert.“



Schloss Neuenhof aus der „Sicht“ der Banana-Camera. © Camera Bananna Fotografen

Mit einer „normalen“ Kamera gemachte Fotos zeigen, wie die Kursteilnehmer mit diesen Bananenkistenkameras in Lüdenscheid ausschwärmten und fotogene Orte aufsuchten. Bügelbretter dienten als Stativ, Bierdeckel glichen Höhenunterschiede aus. Je nach Helligkeit wurde das Fotopapier zwischen fünf und 30 Minuten lang belichtet. Die Dampflok in den Museen am Sauerfeld brauchte 30 Minuten, bis sie auf dem Fotopapier hinreichend sichtbar war.

Auf diese Weise entstanden etwa 200 Schwarzweiß-Fotos, von denen nur jener Teil erhalten blieb, der dauerhaft vor Licht geschützt wurde. Die Bananenkistenfotografen brachten einige dieser Kostbarkeiten mit, die einen ganz besonderen Charme ausstrahlten: Vom Schloss Neuenhof bis zum Panoramablick über Lüdenscheid, von der Erlöserkirche bis zur Uhr der Pestalozzi-Grundschule. Dabei gab es eine Besonderheit: Wegen der langen Belichtungszeit und der Flüchtigkeit vorübergehender Menschen sind selbst Bilder aus der belebten Stadtmitte menschenleer. „Alles Geister“, bemerkte einer der Teilnehmer.

Einzig Onkel Willi am Sternplatz hatte beste Voraussetzungen, auf einem Foto verewigt zu werden. Als die ersten Lochkameras im 19. Jahrhundert belebte Boulevards in Paris fotografierten, war auch kaum jemand auf den Bildern zu sehen. Der Assistent eines damaligen Fotografen schrieb allerdings Geschichte als der erste Mensch, der so fotografiert wurde.



In Lüdenscheid schlug die Foto-Aktion große Wellen: Die Zeitungen berichteten ausgiebig, und die „99 Ansichten Lüdenscheids“ wurden im Sommer 1991 in fünf Bananenkistentürmen in der damaligen Sparkassenhauptstelle am Sauerfeld ausgestellt.