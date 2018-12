BVB-Truck macht Station in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Der BVB-Truck macht am Freitag zwischen 10 und 20 Uhr Station auf dem Rathausplatz in Lüdenscheid.

Am Freitag haben Fans von Borussia Dortmund die Möglichkeit, sich vor Ort in Lüdenscheid mit Geschenken einzudecken. Denn in direkter Nachbarschaft zur Eisbahn auf dem Rathausplatz steht dort von 10 bis 20 Uhr der BVB-Fantruck, teilte die Lüdenscheider Stadtverwaltung mit.

Der Sattelzug wurde nach den Anforderungen des Vereins Borussia Dortmund umgebaut und in den Vereinsfarben gestaltet.

Der mobile Fanshop bietet eine umfangreiche Sammlung von Fanartikeln.