„Du bist doch schon groß“: Busfahrer aus Lüdenscheid belästigt eine 16-jährige Schülerin

Von: Olaf Moos

Ein Busfahrer aus Lüdenscheid hat eine 16-jährige Schülerin belästigt. Der Familienvater wurde wegen sexueller Nötigung verurteilt. Er bestreitet die Vorwürfe.

Lüdenscheid/Halver – Es geschieht am 19. März vergangenen Jahres, in der Mittagszeit: Als eine Schülerin (16) mit dem Bus der Linie 134 die Endhaltestelle am Schulzentrum Halver erreicht, ist sie der einzige Passagier – und anstatt die Türen zu öffnen und die Jugendliche aussteigen zu lassen, setzt sich der Busfahrer zu ihr, wird zudringlich, betatscht sie und versucht, sie zu küssen.

Der 53-jährige Familienvater aus Lüdenscheid weist alle Vorwürfe zurück. Das Schöffengericht glaubt dem Mädchen mehr – und verurteilt den Angeklagten zu einem Jahr mit Bewährung.

Strafverteidiger Peter Seyfried hat angesichts der Beweislage keinen leichten Stand. Sein Mandant erklärt wortreich, wie er in Kontakt zu dem Mädchen gekommen ist. Demnach seien alle Fahrgäste ausgestiegen, doch die 16-Jährige sei noch einmal zum Bus gekommen. „Sie hat eine Zigarette verlangt.“ Und weil ihr kalt gewesen sei, habe er die Türen geschlossen – und man sei ins Gespräch gekommen. „Ich habe sie nicht angefasst.“



Die Staatsanwältin stützt sich in ihrer Anklage nicht nur auf die belastende Aussage des Opfers. Es gibt starke Indizien, die für die Schuld des Busfahrers sprechen. Das Mädchen hat Teile des Dialogs mit dem 53-Jährigen geistesgegenwärtig mit ihrem Handy aufgezeichnet.



Busfahrer belästigt Schülerin: Starke Indizien und Dialog mit Handy aufgenommen

Der Vorsitzende Richter Thomas Kabus lässt die Aufnahme im Gerichtssaal abspielen. Es ist zu hören, wie die Schülerin sagt: „Ich kann das nicht!“ Und wie sie das wiederholt. „Nein, ich kann das wirklich nicht.“ Und: „Ich bin doch erst 16.“ Worauf der Angeklagte versucht, sein Opfer zu beschwichtigen. „Sei doch nicht so!“ Oder: „Du bist doch schon groß.“



Dass die Jugendliche den Aufnahmeknopf gedrückt hat, ist einer Anweisung ihrer Mutter geschuldet. Die 39-Jährige sagt im Zeugenstand, sie habe ihre Tochter aufgefordert: „Wenn irgendwas ist – alles aufnehmen!“ Denn das Mädchen sei wenige Jahre zuvor vergewaltigt worden.



Sexuelle Nötigung: „Hallo, meine Süße!“ per Sprachnachricht

Nach dem Vorfall im Bus entkommt die 16-Jährige nach eigener Aussage erst, als sie dem Fahrer ihre Handynummer verraten hat – und er endlich die Türen öffnet. Bereits auf dem Heimweg bekommt sie von ihm eine Sprachnachricht. Er spricht sie mit „Hallo, meine Süße!“ an. Und sie könne nachher noch mit zu ihm kommen. Der Angeklagte sagt: „Ich sage im Bus immer so Sachen wie Hübsche oder Süße zu Frauen, das ist doch nur Spaß.“



Weniger „spaßig“ wird es, als der zornige Stiefvater wenig später zur Bushaltestelle eilt, um den Busfahrer zur Rede zu stellen. Die Mutter sagt: „Er hat ihn wie irre angeschrien.“ Der Stiefvater sagt: „Der Fahrer hat sich entschuldigt.“ Der Angeklagte behauptet: „Der wollte 3000 Euro von mir, sonst würde er die Polizei holen.“



Die Polizei kam hinzu und nahm die Strafanzeige auf. Richter Kabus stellt in seiner Urteilsbegründung fest: „Der Angeklagte hat seine Machtposition als Busfahrer gegenüber einer jungen und wehrlosen Frau ausgenutzt.“ Das Urteil ergeht wegen sexueller Nötigung in einem minderschweren Fall.