Umwelt-Ministerin besucht Unternehmen im MK - Vorbild für Berlin

Besonderer Gast bei Busch-Jaeger

+ © Cedric Nougrigat Die Bundesministerin Svenja Schulze (Mitte) mit den Vertretern von Busch-Jaeger und der SPD-Spitze vor Ort an der Elektro-Ladestation. © Cedric Nougrigat

Lüdenscheid – Die „Mission to Zero“, preisgekröntes Zukunftsprojekt der Firma Busch-Jaeger Elektro am Freisenberg, beeindruckte auch die Ministerin aus Berlin: Svenja Schulze, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, besuchte am Montag im Rahmen einer Wahlkampftour den ABB-Standort in der Bergstadt.