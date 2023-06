Busch-Jaeger feiert großes Sommerfest mit Karibik-Feeling

Die Busch-Jaeger-Führungskräfte waren in blauen Schürzen unterwegs, um die MItarbeiter und Gäste zu bedienen. © Privat

Lüdenscheid – Zum ersten Mal nach sechs Jahren fand am Samstag wieder das Sommerfest für Mitarbeiter, deren Angehörige und Pensionäre des Elektro- und Installationstechnikunternehmens Busch-Jaeger statt.

Um 11 Uhr öffneten sich am Freisenberg die Tore in die werkeigene Parkanlage, die die Organisatoren in eine Lounge- und Strandlandschaft mit Karibik-Feeling verwandelt hatten. Weiße Zelte, rote und orangefarbene Liegestühle und Sitzsäcke, Sonnensegel, Palmen und eine Bühne mit Livemusik läuteten für den einen oder anderen Besucher das Urlaubs- und Sommergefühl ein.

„Zwischen 1000 und 1500 Gäste erwarten wir, vielleicht sogar mehr“, kündigte Marketing-Leiterin Christiane Schulte zu Beginn an. Deshalb wurden Shuttlebusse von der Hohen Steinert aus eingesetzt, die die Besucher zum Fest und zurück transportierten.

Am Eingang konnten sich Besucher eine Waffel mit Kirschen bei Geschäftsführer Adalbert Neumann und Christiane Schulte abholen. Eine tolle Geste: an diesem Tag bedienten alle Führungskräfte, erkennbar an blauen Busch-Jaeger-Schürzen, ihre Mitarbeiter. Für Schulte war es eine ihrer letzten Amtshandlungen, denn sie geht nach vier Jahrzehnten Busch-Jaeger-Treue nun in den Ruhestand. Ihr Nachfolger wird Dr. Frederic Nimmermann.

Verschiedene Angebote zur Gesundheitsvorsorge wurden vorgestellt. © Agentur

Schon eine halbe Stunde nach Öffnung tummelten sich viele Besucher auf der Fläche, darunter auch Mitarbeiter aus dem Zweitwerk in Bad Berleberg (Wittgensteiner Land), die ebenfalls in Bussen ankamen. Für die Verpflegung sorgten Streetfood-Stände.

Shuttlebusse verkehrten zwischen der Hohen Steinert und dem Unternehmensgelände. © Privat

Wer vor der Sonne flüchten wollte, konnte im Schulungszentrum die neuen Produkte begutachten und ausprobieren, oder an einem Rundgang durch die Produktion teilnehmen. In Zelten rund um die Bühne stellte Busch-Jaeger unter anderem die Ausbildungsmöglichkeiten und das betriebliche Gesundheitsmanagement vor. Mehr Bewusstsein für Bewegung und Gesundheit zu schaffen, sei seit einem Jahr ein Kernziel des Betriebs, sagte die betriebliche Gesundheitsmanagerin Karin Brauckmann. An einer Pinnwand an ihrem Stand stellte sie das Angebot, darunter Yoga, Massagen und eine aktive Mittagspause im Park, vor.

Auf der Bühne gleich gegenüber war über den Tag hinweg immer wieder die Band Popkrönung zu hören, die Klassiker und aktuelle Hits zur Unterhaltung beisteuerte. Für Kinder bot das Unternehmen eine Hüpfburg, Schminken und einen Stand mit Glitzertattoos an.

Die Band Popkrönung sorgte für die Musik beim Sommerfest. © Utsch

Das Fest bildete den Abschluss einer ereignisreichen Woche, in der das Unternehmen die Produktneuheiten eingeführt hatte und Außendienstkollegen aus ganz Deutschland zu Besuch waren. Lange Tagungen und viel Programm, dazu der Firmenlauf am Freitag steckten allen Beteiligten in den Knochen. „Jetzt wollen wir es uns einfach mal gut gehen lassen und durchatmen“, sagte Dr. Frederic Nimmermann. „Man kann sich heute informieren, aber auch einfach mal in entspannter Atmosphäre zusammenkommen. Wir wissen auch, was viele unsere Mitarbeiter aktuell mit den Fahrzeiten zur Arbeit auf sich nehmen“, spielte er auf die Verkehrssituation bedingt durch die A45-Sperrung an. „Auch deshalb ist es uns wichtig, so etwas zu veranstalten.“

