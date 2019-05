Busch-Jaeger begrüßt elf neue Auszubildende

Lüdenscheid - Erste Luft beim neuen Arbeitgeber schnupperten elf neue Auszubildende von Busch-Jaeger. Das Unternehmen hatte seine zukünftigen Mitarbeiter mit ihren Eltern eingeladen, damit sie sich ihren künftigen Arbeitsplatz anschauen konnten.

Geschäftsführer Jürgen Högener und Personalleiter Karsten Adenauer begrüßten sie und stellten ihnen das Unternehmen Busch-Jaeger vor. Auszubildende des ersten Ausbildungsjahres führten ihre neuen Kolleginnen und Kollegen durch das Werk in Lüdenscheid.

Außerdem besichtigten sie das Solarkraftwerk, das vergangene Woche offiziell in Betrieb genommen wurde und die Produktion mit umweltfreundlicher Energie versorgt. Im Anschluss informierten Christian Richter (Ausbildungsverantwortlicher in Lüdenscheid), Torsten Bald (Ausbildungsverantwortlicher in Aue) und Marc Dumke (Ausbilder in Lüdenscheid) die Berufsanfänger über den Aufbau und den Ablauf ihrer Ausbildung und übergaben die Verträge.