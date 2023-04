Burn The Fox 2023: Vordrängeln am Toilettenwagen - Polizei-Einsatz

Von: Jan Schmitz

Mehrere tausend Besucherinnen und Besucher feierten Burn The Fox in Lüdenscheid. Die Polizei zog eine zufriedenstellende Bilanz, auch wenn es am Toilettenwagen hoch herging.

Das „Burn the Fox“ Festival am Samstagabend ist aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig verlaufen. Das teilte die Polizei im Märkischen Kreis am Dienstag mit. Die meisten feierten friedlich die Burn The Fox Show auf dem Bahnhofsgelände in Lüdenscheid. Mehrere tausend Besucher wurden gezählt. Dagegen ist die Zahl der polizeilich aufgenommenen Delikte vernachlässigbar gering. Insgesamt drei Anzeigen wegen Körperverletzung nahm die Polizei im Laufe des Abends auf.

Rund um den brennenden Fuchs kam es nur zu wenigen Einsätzen der Polizei. © Cornelius Popovici

Auf dem Festivalgelände kam es im Laufe der Veranstaltung zu Auseinandersetzungen, wie die Polizei weiter schreibt. So zogen die eingesetzten Beamten einen „sichtlich aggressiven und alkoholisierten 29-Jährigen aus dem Verkehr und brachten ihn ins Polizeigewahrsam, wo er seinen Rausch über Nacht ausschlief.

Eine zweite Auseinandersetzung musste die Polizei vor dem Toilettenwagen schlichten. Eine 27-Jährige hatte sich dort gegen 22.10 Uhr an der Schlange vor einem Toilettenwagen vorbeigedrängelt. Das missfiel den wartenden Frauen in der Schlange naturgemäß. Eine 46-Jährige sprach die Dränglerin auf ihr Verhalten an. In der Folge schlugen die 27-Jährige und eine Begleiterin auf die 46-jährige Frau ein. Die Polizei ging dazwischen.

Die 27-jährige wurde durch die Polizei vom Gelände begleitet. Dagegen wehrte sie sich und stieß unter anderem einen Beamten in einen Bauzaun. Auch die alkoholisierte 27-Jährige schlief ihren Rausch im Polizeigewahrsam aus. Der Polizist und die 46-Jährige wurden leicht verletzt.

Auch die Lüdenscheider Feuerwehr war vor Ort, musste aber nicht eingreifen. Die Feuerwehrleute beobachteten das Spektakel stattdessen vom Leiterwagen aus. © Cornelius Popovici

Auch die Lüdenscheider Feuerwehr war vor Ort, musste aber nicht eingreifen. Die Feuerwehrleute beobachteten das Spektakel vom Leiterwagen aus. Gegen 0.05 Uhr brannte dann wieder ein Müllcontainer Unterm Freihof, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Einen weiteren Container traf es Sonntagnachmittag gegen 12.35 Uhr im Danziger Weg. Die Feuerwehr löscht auch hier. Die Ermittlungen werden, wie auch bereits in vorangegangenen ähnlichen Fällen, wegen Sachbeschädigung durch Feuer geführt.

