„Burn the Fox“ 2023: Tausende erwartet - um diese Zeit ist Sonnenuntergang

Erstes Highlight des Jahres

Das erste Veranstaltungshighlight des Jahres findet am Samstagabend (8. April) in Lüdenscheid statt: Burn the Fox. Tausende werden zum Feuer-Spektakel erwartet.

Die Vorbereitungen für das Osterfeuer der Extra-Klasse in Lüdenscheid laufen. „Burn the Fox“ kann starten. Das „Burn the Fox“-Osterfeuer soll am Samstag in der Nähe des Lüdenscheider Bahnhofs entfacht werden.

+ Aufbau für Burn the Fox am 6. April 2023. © Cedric Nougrigat

Die Vorbereitungen dazu laufen seit Donnerstag auf Hochtouren. Der große Fuchs, der aus insgesamt acht Tonnen Brennmaterial besteht, soll am Samstag zum Einbruch der Dunkelheit angezündet werden. Dieses Jahr findet das Event unter dem Motto „Zirkus“ statt. Der hölzerne Fuchs soll daher ein besonderes Aussehen bekommen. Was es ist, wird noch nicht verraten.

Burn the Fox in Lüdenscheid: Das ist das Osterfeuer der Superlative

Wie in jedem Jahr gibt es ein passendes Rahmenprogramm. Für die Unterhaltung sorgen die Firelovers NRW, auch genannt „Clowns and Company“. Auf den drei Bühnen sollen alle Zuschauer die drei Shows sehen können. Unter anderem wird man Parkourläufer und Feuershows beobachten. Die Veranstalter von „Burn The Fox“ erwarten mehrere tausend Besucher. Für sie wird an sechs Getränkeständen ausgeschenkt, außerdem stehen drei „Dosenbierstände“ zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Beginn der Veranstaltung ist um 16.30 Uhr. Sonnenuntergang ist am Samstag (8. April) in Lüdenscheid um 20.13 Uhr.

Danke Burn The Fox 2022 in Lüdenscheid: Es war uns ein Fest! Die Fotos, Teil 1. Danke Burn The Fox 2022 in Lüdenscheid: Es war uns ein Fest! Die Fotos, Teil 1.

Burn The Fox 2022 in Lüdenscheid: Die Fotos, Teil 2 Burn The Fox 2022 in Lüdenscheid: Die Fotos, Teil 2

Unter der Leitung des Vereins „Willi und Söhne“ waren bereits am Donnerstag 40 Helfer von ansässigen Firmen aus Lüdenscheid mit dem Aufbau beschäftigt. Sie arbeiteten von 7 bis 20 Uhr, um die letzten Vorbereitungen rund um das Event zu erledigen. Es wurde nicht nur der Fuchs aufgebaut, sondern auch schon ein großer Teil der Technik. Am Samstag Morgen werden dann die finalen Vorbereitungen getroffen. Der eigens gezimmerte Kopf des Fuchs wird angebracht und die Technik angeschlossen. In den Nächten vor dem Osterfeuer wird die Galicia Security GmbH& Co. KG vor Ort sein, um das Gelände zu bewachen.

Von Luna Denker

Burn The Fox 2022 in Lüdenscheid: Die Fotos, Teil 3 Burn The Fox 2022 in Lüdenscheid: Die Fotos, Teil 3

Rubriklistenbild: © Popovici