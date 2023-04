Burn the Fox 2023: Tausende feiern friedlich - Partygalerien

Erstes Highlight des Jahres

Kalt war’s, aber wenigstens blieb es trocken: Vom kühlen Aprilwetter ließen sich Lüdenscheider und Auswärtige am Ostersamstag nicht abhalten, den Fuchs brennen zu sehen.

Lüdenscheid – Zum 4. Mal lockte mit dem Burn the Fox-Festival auf dem Bahnhofsgelände die erste Großveranstaltung des Jahres die Massen an. Tausende strömten auf das abgesperrte Festivalgelände, um bei dem Mega-Spektakel – einmal mehr vom Verein Willi & Söhne mit zahlreichen Kooperationspartnern und Sponsoren auf die Beine gestellt – dabei zu sein.

Gefühlt folgten noch weitaus mehr Schaulustige als in den Vorjahren der Einladung zum Osterfeuer der anderen Art, bei dem das Festivalgelände ein einziger großer Zirkus mit dem zwölf Meter hohen Fuchs im Mittelpunkt war. Mit seiner roten Schleife und der roten Nase war der Fuchs diesmal fast zu schade zum Anzünden. Schon wer am Nachmittag mit Kindern kam, für die ein kleines Extra-Feuer brannte und sich ein Karussell drehte, bekam viel zu sehen und zu hören. Die Show am Abend, die in das effektvolle Entzünden des Fuchses mündete, war atemberaubend mit Pyrotechnik, fetten Beats und Laserlicht in Szene gesetzt.

+ Fast mystisch war die Atmosphäre, als der hölzerne Fuchs in Rauch und Flammen aufging. Laser-Kunst verstärkte diesen Effekt noch. Die Besucher standen dicht an dicht. © Cornelius Popovici

Wie in den Vorjahren hatten der CVJM Lüdenscheid West und der Lünsche Mitmachzirkus Clowns & Company, der mit seinen Walking Acts und spektakulären akrobatischen Showeinlagen ein allgegenwärtiger Hingucker auf dem Festivalgelände war, maßgeblichen Anteil am Gelingen der gigantischen Veranstaltung. Auf Stelzen in circensischen Moulin Rouge-Kostümen, mit futuristischem Crazy Fish-Wagen, in dem die Kinder mitfahren konnten, und artistisch mit Auftritten auf großen Würfeln sorgte die quirlige Clowns- und Akrobatentruppe um Frank Kaiser für vergnügliche Unterhaltung. Sogar Clown Lino alias Marco Köhler, der auf seinem fliegenden Koffer übers Gelände sauste, und Zirkuspädagogin Lydia Langstrumpf aus Münster auf ihrem Kunstrad mischten launig mit.



Als Glücksgriff erwies sich zudem die Verpflichtung der Brassband Knallblech aus Bonn-Beul, die mit ihrer wilden Performance Partyfeeling pur aufs Festivalgelände zauberte und die Massen bewegte. Ob sie mit ihren Blechblasinstrumenten tanzend und spielend übers Festivalgelände zogen oder zu später Stunde auf der großen Bühne einheizten: Die zehn jungen Musiker und ihr DJ, der das Schlagzeug ersetzte, hatten’s drauf und mobilisierten mit ihrer Gute-Laune-Musik die Massen.



Staunen ließen überdies die Flyguys aus dem Ruhrgebiet, die die Schwerkraft außer Kraft setzten und eindrucksvoll demonstrierten, wie kreativ Parkour als akrobatische Bewegungsform sein kann. Über kleinen und großen Feuerschalen konnten Kinder beim CVJM, der mit einem großen Bratwurststand vertreten war, Stockbrot backen. Paintdreams erfüllte Vaso Tsaveli, an deren Kinderschminkstand die Familien in langer Schlange anstanden. Viele Kinder (und Erwachsene) waren da schon mit Fuchsmasken des neuen Hauptsponsors Otto Fuchs aus Meinerzhagen, dessen Name trefflich zum Festival passte, unterwegs. Überdies machten Volksbank, Stadtmarketing und Stadtwerke als weitere Hauptsponsoren die vierte Auflage des Spektakels möglich.



Je weiter der Abend voranschritt, desto mehr füllte sich das Festivalgelände, bis es am Ende kaum noch ein Durchkommen gab. Betreiber von Streetfood-Wagen und Getränkeständen, die die Besucher im großen Rund um den Fuchs mit Speisen und Getränken unterschiedlicher Art verwöhnten, hatten reichlich zu tun. Dazu gehörten auch 12er des Bergstadt-Gymnasiums, die ihre Abikasse aufbesserten.



Schon in Feierlaune durch Knallblech, stieg durch eine magisch-mystische Feuershow von Clowns & Company zu gleißendem Licht und poetischer Musik die Spannung. Mit unterschiedlichsten pyrotechnischen Elementen „umgarnten“ die Feuerkünstler, die ihr Handwerk meisterhaft verstanden, den Fuchs und verzauberten die Menge. Auf drei Meter hohen Stativen zeigten dabei Lichtbilder mit den Logos von Willy & Söhne und Otto Fuchs, aus 300 Pyrofanfaren gebildet, allen, wem das Burn the Fox-Festival zu verdanken ist.



Die Übergangszeit zwischen Feuershow und Entzünden des Holzfuchses, aus dessen roter Nase sich der erste Feuer-Sprühregen ergoss, überbrückte Schauspieler Jean-Luc Bubert.



Mochte er sich noch wehren, qualmen und dampfen: Am Ende brannte der Fuchs doch lichterloh. Lust, nach dem Feuerspektakel nach Hause zu gehen, hatten die wenigsten. So blieb es voll auf dem Platz, wo nach DJ Vincent Sonore am Mischpult DJ Crack-T das Kommando übernahm. Für den Fall der Fälle waren DRK, Feuerwehr und Polizei vor Ort.





