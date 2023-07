Burger King im MK: Polizei fahndet nach ungebetenen Gästen - mit Fotos

Von: Jan Schmitz

Die Polizei sucht zwei ungebetene Gäste, die nach Geschäftsschluss in ein Burger-King-Restaurant in Lüdenscheid einbrachen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Einbruch bereits am frühen Morgen des 3. März 2023 - einem Freitag. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich gegen 3.40 Uhr gewaltsam Zutritt in die Burger-King-Filiale an der Kölner Straße (an der Kreuzung zur Talstraße/B229) in Lüdenscheid und durchsuchten das Büro. Es wurde nichts entwendet. Gegen 3.55 Uhr verließen die zwei Männer die Filiale wieder.

Die maskierten und schwarz gekleideten Täter wurden während dieser Zeit von der Überwachungskamera erfasst. Nachdem sämtliche anderen Ermittlungsansätze erfolglos blieben, hat nun ein Amtsrichter der Veröffentlichung der Aufnahmen zugestimmt. Dies erklärt auch den langen Tatzeitraum zwischen Tat und Fahndung.

Einbrecher bei Burger King in Lüdenscheid. © Polizei

Die gefilmten Täter werden von der Polizei auf ein Alter von circa 25 Jahren geschätzt und hatten eine schwarze Haarfarbe. Sie trugen schwarze Hoseb und Jacken sowie grau-schwarze Handschuhe. Nach Angaben der Polizei wartete ein weiterer Tatverdächtiger in einem weißen Fluchtfahrzeug auf dem Gelände des gegenüberliegenden Autohauses Kaltenbach.

Bereits in der Nacht zu Heiligabend 2020 waren Einbrecher in die Büroräume eingestiegen und hatten dort damit begonnen, den dortigen Tresor aufzuflexen. Sie waren von der Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Zuletzt hatten Panzerknacker einen Tresor in einem Büro einer Waschanlage in Lüdenscheid aufgeflext.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise zu den Männer sowie zum Einbruch in die Burger-King-Filiale in Lüdenscheid nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990 oder jede anere Polizeidienststelle entgegen.