Quartett fährt nach Lübeck

"Jugend musiziert"

Das musikalische Quartett fährt zum Bundeswettbewerb nach Lübeck.

Lüdenscheid - Eine Probebühne der besonderen Art wird am Dienstag, 8. Mai, im Kammermusiksaal der Musikschule an der Altenaer Straße beginnen. Am 19 Uhr spielen dort die Teilnehmer des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ als Vorbereitung für die Fahrt nach Lübeck. Erstmalig in der Geschichte der städtischen Musikschule nehmen vier junge instrumentale Solisten am Bundeswettbewerb teil, der vom 17. bis 23. Mai in der Hansestadt stattfindet.