Wissing zum Brückendesaster: „Das darf sich nicht wiederholen“

Von: Jan Schmitz

Bundesverkehrsminister Volker Wissing stand zufrieden vor den Trümmern der gesprengten A45-Brücke. © Cornelius Popovici

Nachdem sich der Staub gelegt hatte und das Entwarnungssignal im Rahmedetal ertönt war, bat die Autobahn GmbH am Mittag noch zur Pressekonferenz in denkwürdiger Kulisse. Vor den Trümmern der gesprengten Talbrücke Rahmede stehend, kündigte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine Sanierungsinitiative für Autobahnbrücken in Deutschland an, die schon 2030 abgeschlossen sein soll.

Lüdenscheid - „Wir haben 4000 Autobahnbrücken, die saniert werden müssen. Wir fahren die Taktung systematisch hoch und wollen bis zum Ende des Jahrzehnts alle 4000 Autobahnbrücken und Teilbauwerke saniert oder erneuert haben“, sagte der Minister vor Journalisten und Einsatzkräften an der Brücke. Die Rahmedetalbrücke stehe beispielgebend als Symbol für eine Situation, in der Infrastruktur nicht rechtzeitig instandgesetzt oder erneuert wird. Wissing: „Das darf sich nicht wiederholen.“



Nach dem Abriss soll bereits „in Kürze“ der Auftrag für den Ersatzneubau der Talbrücke Rahmede vergeben werden. „Wir geben Planung und Umsetzung des Bauwerks in eine Hand. Und dann bestimmt die Leistungsfähigkeit der deutschen Bauwirtschaft, wie schnell es hier vorangeht“, betonte der Minister und verwies auf die funktionale Ausschreibung, in der Schnelligkeit ein zentrales Kriterium für den Zuschlag ist.

Sein parlamentarischer Staatssekretär Oliver Luksic hatte am vergangenen Donnerstag im WDR5-Stadtgespräch einen Neubau in Lüdenscheid in zwei Jahren für möglich erachtet. Damit könnte eine Freigabe der A45 schon 2025 erfolgen. Weil das Vergabeverfahren dazu noch läuft, äußerte sich am Sonntag vor Ort aber niemand konkret zu einem Zeitplan. „Wir sind zuversichtlich, dass es zügig vorangeht“, sagte Volker Wissing und versprach eine maximale Beschleunigung.

Auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer nutzte die Gelegenheit vor Vertretern fast aller deutschen Medien, um eine Botschaft in die Welt zu senden. „Heute ist ein wichtiger Tag für Stadt und Region, weil wir mit der jetzt entstandenen Lücke Aufbruch und Aufbau vermitteln müssen.“

Es sei entscheidend, „dass wir neben einem raschen Neubau dazu ins Gespräch kommen, was sind die zukunftsfähigen Projekte, die dazu führen, dass diese Stadt und diese Region auch auch in Zukunft ein Ort ist, wo Menschen gerne leben und arbeiten.“

Die Talbrücke Rahmede fiel wie geplant ins Fallbett. © Cornelius Popovici

Wagemeyer forderte zum geschlossenen Handeln auf. „Wir sollten über alle Parteigrenzen und Befindlichkeiten hinweg jetzt daran arbeiten, dass wir es in Zukunft auch in diesem Land schaffen, möglichst schnell solche Infrastrukturprojekte zu stemmen – denn welche Verzweiflung und welches Leid so etwas über die Menschen bringt, haben wir hier hinlänglich erlebt.“