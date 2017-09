Humanisten, NPD und Allianz: Ein Blick auf Ausreißer, Exoten und Sonstige

Lüdenscheid - Auch vier Tage nach der Bundestagswahl bestimmen deren Ergebnisse die öffentliche Diskussion. Besonders das Abschneiden der rechtsextremen AfD empört die breite Mehrheit der Wähler. Wir werfen einen Blick auf die Lüdenscheider „Ausreißer“.

Wie wurde in den Wahlbezirken abgestimmt, wo hatten die „Exoten“ unter den Parteien den größten Zulauf, welche „Sonstigen“ haben wo wie viele Stimmen eingeheimst?

Zunächst zu den Etablierten: Von denen schnitt die CDU im CVJM-Jugendheim an der Mathildenstraße mit 44,5 Prozent am besten ab, im Wahllokal Haus der Jugend tröpfelten gerade mal 18,8 Prozent für die Union in die Urne.

SPD trifft den Genossen Bundestrend

Die Verlierer der Wahl, die Sozialdemokraten, glänzten im Pfarrheim St. Petrus und Paulus mit 37,9 Prozent über dem Bundesschnitt und trafen in der Lüdenscheider Hochburg der CDU, im CVJM-Jugendheim, mit 20 Prozent genau auf den Genossen Bundestrend.

Auch die Linke hat in der Kreisstadt ihre Hochburg, die lag diesmal mit 15 Prozent in der Kita Haus der Jugend an der Friedrich-Wilhelm-Straße. Die AfD hat gleich in fünf Wahllokalen die 19-Prozent-Marke geknackt: Scholl-Gymnasium, Erwin-Welke-Schule am Vogelberg, Otfried-Preußler-Schule in Gevelndorf sowie in zwei Wahlräumen im CVJM-Jugendzentrum Rathmecke.

Auffälliges aus der Turnhalle Tinsberg

Besonders auffällig ist der Wahlbezirk 031 Turnhalle Tinsberger Schule. Hier kam die SPD einerseits auf elf Prozent mehr Stimmen als die CDU. 10,1 Prozent stimmten für die AfD, drei Wähler gaben sogar der NPD ihre Stimme.

Auch Die Humanisten, die ÖDP, die Gesundheitsforschung und die Tierschutzpartei fanden wenigstens ein paar Fans unter den Wählern. Doch ausgerechnet hier macht eine Partei von sich reden, die die AfD mal verbieten lassen wollte.

Es ist die Allianz Deutscher Demokraten, denen Polit-Experten eine extreme Nähe zur AKP des türkischen Präsidenten Erdogan zuschreiben. Die kam im Wahlraum 031 auf 5,3 Prozent.

In diesem Wahlraum kamen die „Sonstigen“ insgesamt auf zwölf Prozent, im benachbarten Wahlbezirk 032, ebenfalls Tinsberg, erreichten die kleinsten Bewerber elf Prozent.