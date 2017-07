Bundestagswahl in „Leichter Sprache“

Lüdenscheid - In sogenannter „Leichter Sprache“ will die Lebenshilfe Lüdenscheid zur Bundestagswahl im September informieren.

Sie schreibt dazu: „Viele Menschen mit Behinderung, Migrationshintergrund oder einfach Jungwähler dürfen im September bei der Bundestagswahl ihr Kreuzchen machen. Aber wie geht das genau? Was gilt es zu beachten?“

In einer kurzen und anschaulichen Informationsveranstaltung am Mittwoch, 13. September, von 18 bis 20 Uhr im Lebenshilfe-Center Lüdenscheid werden in Grundzügen die einzelnen Parteien vorgestellt sowie der Ablauf einer Wahl erklärt – alles in „Leichter Sprache“. Der Eintritt ist dank der Aktion Mensch frei.

„Wir sind ebenso wie die Bundesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung, Verena Bentele, und wie die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Ulla Schmidt, der Auffassung, dass die meisten Menschen mit der richtigen Unterstützung in der Lage sind zu entscheiden, wer ihre Interessen auf Landes- und Bundesebene vertritt“, erklärt Stephan Thiel, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe Lüdenscheid, die Veranstaltungsidee. „Wir haben uns deshalb entschieden, diesen offenen Infoabend anzubieten.“ Dieser wird vom Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe Lüdenscheid, welches in Kooperation mit der „sozial-schmiede“ von Anna Schnau betrieben wird, durchgeführt. „An dem Abend werde ich schwerpunktmäßig auf den Ablauf einer Wahl, die Parteien sowie mögliche Unterstützungs-Möglichkeiten eingehen“, berichtet die Referentin. „Jeder ist willkommen, um Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Nur so ist wahre Mitsprache und Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigung möglich.“