Bundestagswahl: Lüdenscheider Initiative findet keinen Kandidaten

Lüdenscheid - Marianne Grimmenstein und ihre Mitstreiter haben im Rahmen der Initiative „Frischer Wind in den Bundestag“ für den Wahlkreis Olpe/Märkischer Kreis 1 bislang keinen Bürgerkandidaten für die Bundestagswahl gefunden.

Aufgeben will Grimmenstein aber noch nicht: Auch wenn einige zeitintensive Vorbereitungen in Sachen Wahlkampf zu treffen wären, „bekämen wir das zeitlich noch hin, wenn sich jetzt noch jemand findet“, sagt sie. Potenzielle Kandidaten aus Lüdenscheid, Herscheid, Schalksmühle, Halver, Meinerzhagen, Kierspe oder einer der Gemeinden im Kreis Olpe können sich nach wie vor per E-Mail an loesungsideen@web.de bei Grimmenstein melden.

Ziel der Initiative ist es, in allen 299 Bundestagswahlkreisen parteiunabhängige Direktkandidaten aufzustellen. Damit soll ein „verkrustetes Parteiensystem“ aufgelockert, der Politikverdrossenheit einiger Bürger entgegengewirkt und eine Wahlalternative geschaffen werden. So geht es aus der Internetseite der Initiative (www.direktkandidaten.de) hervor.



Bereits im September 2016 hatten die Lüdenscheiderin und ihre Mit-Initiatorin Heidi Krings im Beisein von rund 20 Interessierten ein Bürgerkomitee gegründet und die Arbeit zur Suche eines Direktkandidaten für den Wahlkreis Olpe/Märkischer Kreis aufgenommen.



+ Marianne Grimmenstein © Messy Wie Grimmenstein berichtet, hatte sich zwischendurch auch ein geeigneter Lüdenscheider gefunden, der dem Komitee aus familiären Gründen aber wieder absagte. Drei, vier weitere Interessenten seien nicht in Frage gekommen, da sie einen Grundsatzkatalog der Bürgerkandidaten-Initiative nicht erfüllt hätten, erklärt Grimmenstein.



Zu diesen Grundsätzen zählt unter anderem, dass sich der Kandidat mit den Bürgern und insbesondere seinen Unterstützern auf Ziele einigt und sich für deren Umsetzung einsetzen wird, sollte er es in den Bundestag schaffen. Auch muss er sich verpflichten, sein Mandat frühzeitig niederzulegen, sollten seine Unterstützer das fordern. Zu den Unterstützern gehören jene 200 oder mehr Bürger, die eine Kandidatur mit ihrer Unterschrift überhaupt erst ermöglichen. Die Unterschriften müssen spätestens bis zum 66. Tag vor der Wahl beim Kreiswahlleiter vorlegt werden.



Für den Wahlkreis Märkischer Kreis 2 haben Marianne Grimmenstein und ihr Team einen Kandidaten gefunden: Konrad Maier, Diplom-Ingenieur aus Menden, verheiratet und Vater zweier Kinder.



