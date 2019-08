Auf Bundesstraße im MK: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Lüdenscheid – Nach einem Unfall auf der B54 in Brügge flüchtet ein bislang unbekannter Radfahrer. Die Polizei sucht nun Zeugen. Ein Problem: Die Unfallflucht ereignete sich schon vor mehr als einer Woche.

Ein Radfahrer soll nach Zeugenaussagen am Mittwoch, 24. Juli, einen geparkten Peugeot 207 beschädigt haben und dann geflüchtet sein. Nun ermittelt die Polizei, der eine Beschreibung des Radfahrers vorliegt, wegen Unfallflucht.

Das graue Fahrzeug war an dem Tag nach Angaben des Fahrers zwischen 15 und 21.45 Uhr an der Volmestraße 30 in Richtung Schalksmühle geparkt. Gegen 17 Uhr hat nach den Angaben im Polizeibericht ein Zeuge einen Fahrradfahrer beobachtet, der den Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt hat.

Der Unfallverursacher, der mit einer schwarzen Jacke und Jeanshose bekleidet gewesen sein soll, hat sich dann von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, um die Identität des Radfahrers feststellen zu können. Wer sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Lüdenscheider Rufnummer 02351/90990 zu melden.