Bundesstraße im MK wird voll gesperrt

Lüdenscheid/Schalksmühle – Am Rande der Volmestraße (B54) von Brügge bis Schalksmühle werden am Sonntag, 15. November, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr Gehölzpflegemaßnahmen durchgeführt.

Dazu wird die Bundesstraße in diesem Bereich voll gesperrt, teilt der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Die Vollsperrung erfolgt ab der Einmündung der Oedenthaler Straße (L532) in Richtung Schalksmühle und in Richtung Lüdenscheid ab dem Kreisverkehr zur Klagebach.

Zum Einsatz werde ein Fällbagger kommen. Auf Grund der schmalen Fahrbahnbreite können diese Arbeiten während einer Vollsperrung durchgeführt werden. Auf eine Umleitungsstrecke werde hingewiesen. Anwohner können, mit arbeitsbedingten Behinderungen, ihre Grundstücke anfahren.