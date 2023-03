Bundesstraße im MK: Engstellen auf überlasteter Ausweichroute

Auf der vielbefahrenen Volmestraße in Brügge kann es wegen Kanalsanierungen zu Engstellen kommen. © Cedric Nougrigat

In Brügge kann es eng werden: Kanalsanierungen werden für einige Stunden für Verkehrsbehinderungen im Lüdenscheider Stadtteil sorgen.

Lüdenscheid – Verkehr könne zwar fließen, muss sich aber in beiden Richtungen an Baustellenabsperrungen vorbeischlängeln: Wegen Sanierungsarbeiten an Kanälen und Schächten entstehen in der nächsten Woche in Brügge jeweils für einige Stunden Engstellen. Darauf weist der Fachdienst Bauservice der Stadt hin.

Dienstag, 4. April, erfolgen zunächst Arbeiten in Höhe der Hausnummern 123 und 127, und zwar voraussichtlich in der Zeit 8.30 bis 14 Uhr. Damit der Verkehr die Baustellen in beiden Richtungen passieren kann, werde die Fahrbahn auf beiden Seiten verschwenkt und dadurch schmaler. Im unmittelbaren Bereich der Baustelle werde für die Dauer der Arbeiten ein absolutes Halteverbot ausgewiesen. Außerdem müssen Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeit hier auf 30 Stundenkilometer drosseln.

Kanalsanierung

Tags darauf entsteht kurz hinter dem Kreuzungsbereich zur Lösenbacher Landstraße dann eine Engstelle und zwar in Höhe der Volmestraße 139. Auch hier wird der Verkehr jeweils einspurig über verschwenkte und schmalere Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Die Kanalsanierung soll in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr erfolgen.

In dieser Zeit könne das Grundstück mit der Hausnummer 137 nur nach rechts in Richtung Ortskern verlassen werden. Der Fachdienst Bauservice bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.