Im Bundesfreiwilligenjahr zum Rettungshelfer

Lüdenscheid - Eine Ausbildung zum Rettungshelfer im Rahmen des Bundesfreiwilligenjahres – diese Möglichkeit bietet das Deutsche Rote Kreuz interessierten jungen Leuten aufgrund der großen Nachfrage auch in diesem Jahr an.

„Unsere Vollzeitausbildung zum Rettungshelfer eröffnet vielfältige Möglichkeiten eines spannenden Berufsfeldes“, ist sich DRK-Geschäftsführer Gerd Tolksdorf sicher und weiß, dass viele Bufdis im Anschluss an die sechs- bis 18-monatige Zeit einen Beruf im medizinischen Sektor ergriffen haben.

Nach der Theorie an der Rettungsschule in Olpe und einem Praktikum in einer Rettungswache werden die Bundesfreiwilligendienstler im Krankenfahrdienst und -transport eingesetzt. Inhalte der Ausbildung sind unter anderem allgemeine medizinische Grundlagen, die notfallmedizinische Rettungsdienstorganisation sowie die Einführung in die theoretische Ausbildung im Krankenhaus.

Interessierte können sich bei Gerd Tolksdorf, Tel. 0 23 51/9 09 60 oder E-Mail an g.tolksdorf@drk-luedenscheid.de, über die einzelnen Zugangsvoraussetzungen informieren.