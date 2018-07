Bufdis verstärken das Team der Bücherei

Lüdenscheid - Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und macht viel Spaß: Darin sind sich Markus La Mendola und Jessica Stracke absolut einig. Während der eine aber bereits dem Ende seines Bundesfreiwilligendienstes in der Bücherei der Stadt Lüdenscheid entgegensieht, steht die andere noch fast am Anfang.

Markus la Mendola ist noch bis Ende Juli in der Bücherei tätig und hofft, bis dahin sein großes Projekt als Bufdi beenden zu können. Der 20-Jährige hat im Lauf des vergangenen Jahres die Kinder- und Jugendbücherei umgekrempelt und dabei viele einzelne Ideen umgesetzt, angefangen von der Beschriftung der DVDs nach Alphabet, über die Sortierung der Bilderbücher bis zum Bau eines neuen Regals.

Einmal durch den ganzen Raum sei er gegangen und habe Medien und Bücher neu angeordnet. „Das wollten wir schon lange mal machen“, erklärte Anne Möbus, Leiterin der Kinder- und Jugendbücherei. Aber im Dienstalltag komme man zu solchen Aufgaben nicht. Deshalb seien die Bufdis eine wichtige Ergänzung für das Team der Bücherei, betonte Leiterin Dagmar Plümer: „Es geht nicht darum, Standardarbeiten zu erledigen, sondern um die Zusätzlichkeit.“

Als Markus La Mendola nach dem Abitur noch nicht genau wusste, wohin die Reise gehen sollte, habe er sich über die Möglichkeiten von Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilligem Sozialen Jahr informiert. Durch Zufall sei er auf das Angebot in der Bücherei gestoßen. „Ich war immer schon eine Leseratte und schon oft hier“, sagte er. Deshalb fand er die Chance toll, einfach mal zu erfahren, was alles hinter der Bücherei steckt.

Ähnliches gilt für Jessica Stracke, die ihr Bufdi-Jahr im Mai begonnen hat. Sie hatte ein Studium angefangen und gemerkt, dass das nicht das Richtige war, und möchte sich nun über den Freiwilligendienst neu orientieren. Sobald das Konzept dafür fertig ist, soll sie an der Umstrukturierung des Marktes der Bücherei mitarbeiten. Bei der Sortierung der Medien in der Klassik-Abteilung hat sie bereits mitgearbeitet, die Internetseite der Bücherei hat sie aktualisiert und arbeitet am Instagram-Auftritt mit.

Beide haben auch an Fortbildungen im Bereich Social Media teilgenommen, berichtet Dagmar Plümer und meint, „junge Menschen im Haus zu haben, tut uns gut“. Schließlich habe die Bücherei auch viele junge Besucher. Der Juniorleseclub falle auch in die Bereiche, in denen sich die Bufdis engagieren. Beide haben in der vergangenen Woche an der erfolgreichen Werbetour durch die Schulen teilgenommen – bislang haben sich schon 102 Kinder für den Leseclub angemeldet. Jessica Stracke bietet zwei Upcycling-Workshops für die älteren Teilnehmer an.