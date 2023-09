Bürokraten-Wahnsinn: In Lüdenscheid sollen gesunde Bäume gefällt werden

Von: Olaf Moos

Autos auf der Straße, Radler auf dem Schutzstreifen, Bäume in der Sichtachse: An der Parkstraße gilt es, ein Dilemma zu lösen. © Cornelius Popovici

Der kürzlich fertiggestellte Fahrradschutzstreifen auf der Parkstraße ist Auslöser einer bizarr anmutenden Entscheidung bürokratischer Instanzen.

Lüdenscheid - Im Bau- und Verkehrsausschuss am Mittwochabend wurde das Paradoxon überdeutlich: Die Schutzzone für Radfahrer, die vermehrt auf ökologisch schonende Fortbewegung setzen, erfordert aus rechtlichen Erwägungen die Fällung zweier gesunder Bäume der Vorzeige-Allee.

Das Konfliktpotenzial offenbart sich an der Einmündung Sachsenstraße. Dort, aus Richtung Westfalenstraße kommend, müssen Verkehrsteilnehmer das Stoppschild beachten. Durch die Schaffung des Radschutzstreifens – im Bereich der Kreuzung rot markiert – musste der Haltebalken am Stoppschild jedoch verlegt werden. Dadurch ist die für Tempo-50-Zonen vorgeschriebene 70-Meter-Sichtachse in Blickrichtung Mercure-Hotel jedoch nicht mehr frei. Zwei Bäume stehen im Weg.



Verkehrsplaner Christian Hayer kündigt deshalb im Ausschuss die „Entfernung“ der Bäume an und fügt eilig hinzu: „Das fällt uns nicht leicht. Aber wir haben keinen Handlungsspielraum.“ Hayers Fachbereichsleiter, der neue städtische Chefplaner Stephan Theo Hammer, bekräftigt Hayers Einschätzung. „Der Handlungszwang ergibt sich aus der Rechtslage.“ Die Pflicht zur Verkehrssicherung lasse „keine Alternative“.



Aber da haben die Experten aus dem Rathaus die Rechnung ohne die Politik gemacht. Keiner der Fraktionsvertreter mag sich mit der Fällung der Gehölze abfinden.



SPD-Mann Gordan Dudas plädiert für eine „durchgehende Tempo-30-Zone“, um die vorgeschriebene Sichtachse verkürzen zu können. Sein CDU-Gegenüber Ralf Schwarzkopf denkt laut über eine Rechts-vor-links-Regel an der Einmündung Sachsenstraße nach. Auch ein Verkehrsspiegel kommt kurz ins Gespräch.

Der sachkundige Bürger Frank Theis, Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), gibt zu bedenken: „Wir möchten nicht, dass Radfahrer schuld daran sind, dass Bäume gefällt werden!“ Doch die Herren der Verwaltung winken unisono ab.



Hörbar schmerzlich ist die Entscheidung vor allem für Marcus Müller, Chef des Fachbereichs Klima- und Umweltschutz. „Ich bin hier nicht angetreten, um reihenweise gesunde Bäume umzumetern.“ Doch man befinde sich „in einem Paradoxon, das sich nicht lösen lässt“.



Ausschussvorsitzender Jens Holzrichter beendet die Diskussion mit einem Vorschlag: Vertreter der Stadt, des Forstamtes und der Polizei sollen alle in Frage kommenden Möglichkeiten bei einem Termin vor Ort bewerten und dem Gremium im November darüber Bericht erstatten. „Vielleicht gibt es ja noch kluge Ideen.“ Vorläufig bleiben die beiden Bäume also erhalten.