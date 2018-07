Bürgerstiftung der Sparkasse unterstützt „KultStädte“ mit 8000 Euro

+ © Görlitzer Marcel Nüsgen, Ingo Starink, Carmen Klughardt und Klaus Sonnabend (von links) präsentierten die neuen Instrumente. © Görlitzer

Lüdenscheid - Über eine Förderung durch die Bürgerstiftung der Sparkasse in Höhe von 8000 Euro freuen sich die Verantwortlichen des Vereins „KultStädte“. Marcel Nüsgen, Geschäftsführer der Bürgerstiftung, überzeugte sich am Montag davon, wie das Geld verwendet wird: So wird der Verein ab dem 1. September zum zweiten Mal eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) anbieten können.