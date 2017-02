Bürgermeister Dzewas fordert Entschuldigung von Björn Weiß

Der Bau- und Verkehrsausschuss tagte am Mittwoch in der Feuer- und Rettungswache am Dukatenweg. Nach dem verbalen Angriff von CDU-Ratsherr Björn Weiß auf Kämmerer Dr. Karl Heinz Blasweiler forderte Bügermeister Dieter Dzewas (Mitte) im Hauptausschuss eine Entschuldigung.

Lüdenscheid - Bürgermeister Dieter Dzewas hat am Montag in der Sitzung des Hauptausschusses eine Entschuldigung von CDU-Ratsherr Björn Weiß für dessen Angriff gegen Kämmerer Dr. Karl Heinz Blasweiler im Bau- und Verkehrsausschuss am Mittwoch gefordert.

An Weiß gerichtet, sagte er: „Wenn Sie Charakter haben, nehmen Sie die ungerechtfertigten Vorwürfe zurück und entschuldigen Sie sich bei unserem 1. Beigeordneten und Kämmerer.“ Zuvor hatte Dzewas aus seiner Sicht einige Dinge klargestellt:

- „Herr Weiß hatte Herrn Dr. Blasweiler vorgeworfen, dass er zwar sei 2012 von den beklagten Missständen gewusst, aber erst ,jetzt’ reagiert hätte. Diese Aussage ist falsch. Herr Dr. Blasweiler hat sich in vielen verwaltungsinternen Gesprächen und Erörterungen mit großen Engagement stets um eine qualifizierte Lösung der inzwischen uns allen bekannten Probleme bemüht; dies betrifft sowohl die Suche nach Übergangslösungen als auch hinsichtlich eines Neubaus der Feuer- und Rettungswache.

- Die Mitwirkung von Herrn Dr. Blasweiler in der 2012 gegründeten Arbeitsgruppe Feuerwehr geht auf einen ausdrücklichen Wunsch des Bürgermeisters und des Personalrats zurück. Eine Zuständigkeit von Herrn Dr. Blasweiler bestand aufgrund der verwaltungsinternen Regelungen und Dienstanweisungen weder für die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung noch für die Veranlassung eines Neubaus. Aus diesem Grund sind ihm keinerlei Versäumnisse vorzuwerfen; im Gegenteil ist ihm für seine Bereitschaft zum zusätzlichen Engagement in der Sache zu danken.

- Als unverschämt habe ich aber den Vorwurf empfunden, Herr Dr. Blasweiler verstecke sich hinter seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beziehungsweise der Projektgruppe. Genau das Gegenteil ist der Fall: Herr Dr. Blasweiler hat sich in vorbildhafter Art und Weise vor alle übrigen Beteiligten gestellt. Ich darf daran erinnern, dass er sich trotz erheblicher Vorwürfe geweigert hatte, über Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten im Einzelnen zu sprechen, was er zur eigenen Entlastung durchaus hätte tun können. Dies hat er noch nicht einmal in der für ihn offenkundig sehr belastenden Situation am vergangenen Mittwoch getan.

- Im Übrigen gilt auch für diesen gesamten Vorgang die Gesamtverantwortung des Bürgermeisters für die Verwaltung, also auch für die kritisierten Mängel und Verzögerungen.“

Trotz Dienstunfähigkeit habe Dr. Blasweiler in den vergangenen Wochen im Rahmen seiner Möglichkeiten an vielen Stellen angepackt und auch an der Sitzung teilgenommen: „Um so erschreckender ist das, was dann dort geschehen ist.“

Dzewas erklärte weiter: „Ich habe darüber hinaus nicht nur die Hoffnung, sonder die klare Erwartung an uns alle, dass sich solche Vorgänge in der Zukunft nicht wiederholen. Lassen Sie uns gerne engagiert und, wenn nötig, hart in der Sache diskutieren. Dabei sollte aber jede Äußerung von Respekt füreinander geprägt sein.“ Die Lüdenscheider erwarteten, dass alle sachorientiert und und in Fairness miteinander um die besten Lösungen für die Stadt rängen.

„Nicht Skandalisierung, Unterstellungen oder gar persönliche Angriffe, sondern mit möglichst breiten Mehrheiten getragene Entscheidungen auf der Grundlage vertrauensvoller Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung können Vertrauen in die Politik für unsere Stadt stärken.“