Ehrennadel für Professor Günter Spies

Geschichts- und Heimatverein

+ © Görlitzer Bürgermeister Dieter Dzewas und Dr. Arnhild Scholten gratulierten Professor Spies (rechts). © Görlitzer

Lüdenscheid - Mit dem inzwischen vierten Bilderspaziergang von Gerhard Geisel begann der Geschichts- und Heimatverein (GHV) sein Programm im neuen Jahr. Traditionell schloss sich an den ersten Vortrag im Rahmen des Geschichtlichen Forums der Neujahrsempfang des Vereins in der Stadtbücherei an, zu dem sich viele Mitglieder und Gäste versammelten. Dieser stand im Zeichen der Auszeichnung des GHV durch die Stadt Lüdenscheid.