Spedition Lixfeld expandiert

Lüdenscheid - Es hat einige Jahre gedauert von der ersten Idee bis zur Umsetzung der Erweiterung. Inzwischen aber steht die neue Halle und der Platz davor, auf der die Laster rangieren, an- und abliefern können, wird gerade vorbereitet. Die Paul Lixfeld Spedition GmbH wächst.

Am Freitag machten sich Bürgermeister Dieter Dzewas und Dirk Aengeneyndt von der Stabsstelle Wirtschaft und Arbeitsmarkt ein Bild von der Expansion des Unternehmens am Hohen Hagen.

Geschäftsführerin Lisa-Marie Sturm-Benkenstein betonte: „Es hat zwar lange gedauert, bis alle gesetzlichen Regelungen erfüllt waren, aber das muss ja halt sein. Heute sind wir jedenfalls froh, dass wir es gemacht haben. Wir wollen ja den Standort sichern“, sagt die 28-Jährige, die vor gut zwei Jahren als ihr Vater Martin Sturm plötzlich verstarb, dessen Pläne weiter entwickeln musste.

Dabei half ihr das Wissen, das ihr Vater schon früh an sie weitergegeben hatte. „Ich bin mit der Spedition groß geworden und habe sehr eng mit meinem Vater zusammengearbeitet.“

Froh ist sie, dass nach seinem Tod sowohl Kunden als auch das Mitarbeiter-Team dem Unternehmen treu blieben. „Alle haben an einem Strang gezogen. In Dresden schloss sie ein Verkehrswirtschaftsstudium ab und sammelte auch praktische Erfahrungen in einem anderen Speditionsunternehmen.

+ Um den Standort am Hohen Hagen zu sichern, die Qualität der Transport- und Lagerlogistik zu erhöhen, expandiert die Paul Lixfeld Spedition GmbH. © Martin Messy

„Es ist immer gut, auch mal über den eigenen Tellerrand zu gucken.“ Davon profitiert die Spedition, die 1946 von Paul Lixfeld und seiner Frau Ida, geborene Sturm, gegründet wurde. Inzwischen zählt der Betrieb 60 Mitarbeiter, 38 Fahrzeuge umfasst der Fuhrpark.

Wenn Not am Mann ist, schwingt sich auch Lisa-Marie Sturm-Benkenstein schon einmal ins Führerhaus und übernimmt eine Tour.

Um den Kunden mehr anzubieten und flexibler arbeiten zu können, fiel der Entschluss zur Erweiterung. 15 000 Quadratmeter umfasst das Areal. Die Ausweisung als Industriegebiet gestaltete sich schwierig. Wald musste weichen. „Ausgleichsflächen sind aber geschaffen worden“, betont Bürgermeister Dzewas.

Innerhalb der Branche hat sich das Familienunternehmen beim Transport von Blechen, Stahl und Langgut eine Nische geschaffen und macht damit das, „was die Großen nicht können“, sagt Sturm-Benkenstein. „Wir gehen mit breiter Brust auf unsere Kunden zu und zeichnen uns durch Zuverlässigkeit und Qualität aus.“