Bürgerinitiative will Bebauung verhindern: „Nicht zeitgemäß“

Sascha Schäfer (links) und Bastian Bremecker wollen das Natur- und Naherholungsgebiet Rätherwiese erhalten. © Sebastian Schmidt

Die Debatte um eine mögliche Bebauung der Rätherwiese nebst benachbartem Sportplatz Höh gewinnt an Fahrt. Gegenwind gibt es vonseiten der Bürgerinitiative, welche die Pläne nicht für zeitgemäß hält.

Lüdenscheid – Die Debatte um eine mögliche Bebauung der Rätherwiese nebst benachbartem Sportplatz Höh gewinnt an Fahrt. Für den 14. Februar hat die Stadt bekanntlich zu einer öffentlichen Planungswerkstatt eingeladen (siehe Info-Box). Laut Einladung soll es ein Meinungsaustausch plus Wünsche-Sammlung für das eventuelle Baugebiet sein.



Bei einem Ortstermin am Freitag indes positionierte sich die Bürgerinitiative (BI), die den grünen Charakter des Areals erhalten will, zu den kommunalen Gedankenspielen. Im Gespräch mit unserer Redaktion äußerten sich in diesem Zuge die BI-Aktiven Sascha Schäfer, Jochen Bremecker und Bastian Bremecker. Die Stoßrichtung war dabei schnell klar: Die Bürger lehnen eine Bebauung von Rätherwiese und Sportplatz ab, fürchten die Zerstörung von Natur, erkennen keinen Bedarf für weitere Wohneinheiten am Stadtrand und wähnen außerdem die Lüdenscheider Stadtentwicklungspolitik der jüngeren Vergangenheit auf dem Holzweg.

Ärger über den Umgang mit den Bürgern

Die Worte von Sascha Schäfer: „Wir wollen ja nicht nur meckern, sondern die Zukunft unserer Stadt mitgestalten. Aber wir ärgern uns darüber, wie die Stadt mit den Bürgern umgeht. Die Verwaltung will alles einfach diktieren.“ Und der BI-Sprecher weiter: „Eine Bebauung hier draußen ist auf jeden Fall nicht zeitgemäß. Und unsere Argumente werden wir bei der Veranstaltung am 14. Februar auch vortragen.“

Zunächst zur Einordnung: Die Rätherwiese am Bierbaum in Lüdenscheid-Süd und auch der angrenzende Sportplatz-Bereich Höh gelten bei der Bevölkerung traditionell als beliebtes Natur- und Naherholungsgebiet. Spaziergänger, Hundehalter und Jogger aller Generationen sind hier regelmäßig unterwegs. Trotzdem gibt es seit Jahrzehnten immer wieder Anläufe, auf dem weitläufigen Gelände Wohnhäuser oder auch Gewerbe anzusiedeln.

2015 keimte dann in Anbetracht der Flüchtlingssituation die Idee auf, dort Flüchtlingsunterkünfte und auch Wohnhäuser zu errichten. Dazu kam es zwar nicht – womöglich auch wegen eines massiven Bürgerprotests. Als Folge der damaligen Vorgänge wurde die Rätherwiese jedoch im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen – Voraussetzung für eine spätere Bebauung.

Die Planungswerkstatt Der kommunale Fachdienst Bauleitplanung und Städtebau lädt für Dienstag, 14. Februar, zu einer öffentlichen Planungswerkstatt ein, bei der es um ein neues Wohnbaugebiet auf der Rätherwiese gehen soll. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Forum des Geschichtsmuseums an der Sauerfelder Straße 14. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Neben Vertretern der Stadtverwaltung haben sich auch Akteure des Planungsbüros plan-lokal aus Dortmund angekündigt. Laut Einladung sollen an diesem Abend Planer und Bürger über die Ausgestaltung des Bauvorhabens diskutieren.

Dann passierte zumindest öffentlich wieder lange nichts. Bis die Stadt das Vorhaben 2021 erneut zum Leben erweckte – obwohl das Bauen auf der grünen Wiese wegen des Flächenverbrauchs da eigentlich schon als verpönt galt. Inzwischen ist für die Rätherwiese und den Sportplatz eine Bebauung mit bis 420 Wohneinheiten im Gespräch.



Bürgerinitiative setzt auf die Politik

Als Konsequenz dieser Entwicklung formierte sich besagte Bürgerinitiative gegen die Bebauung. Bei einer von der BI organisierten Versammlung im vergangenen Herbst forderten mehr als 100 Anwohner energisch, die Baugebiets-Planungen zu stoppen. Dennoch beauftragte die Stadtverwaltung ein Dortmunder Planungsbüro damit, die Möglichkeiten an der Rätherwiese auszuloten. Das letzte Wort zu dem Projekt haben die Lüdenscheider Lokalpolitiker.



Genau auf diese politischen Entscheidungsträger setzt die Bürgerinitiative bei ihrem Widerstand. Jochen Bremecker erinnerte daran, dass die CDU einst eine Bebauung des Gebiets zurückgewiesen habe und die SPD-Fraktionsspitze erklärt habe, „keine Bebauung gegen die Bürgerschaft“ zu wollen. Und auch die Lüdenscheider Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen, ergänzt Sascha Schäfer, habe vor Zeiten ja verkündet, dass sie solche Projekte nicht möchte: „Wir wollen einfach, dass die Politiker ihre Zusagen einhalten.“



Aus Sicht der BI wäre eine Absage der Lokalpolitik an eine Bebauung auch nur logisch. Denn, so Schäfer, gebe es kein Argument für dieses Baugebiet. Die Verwaltung arbeite mit veralteten Daten. Bremecker appelliert indes an die Bürger: „Wichtig, dass am 14. Februar viele Leute kommen.“