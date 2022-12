Bürgerinitiative verabschiedet Chef des Brückenbauer-Büros

Von: Olaf Moos

In besonderer Erinnerung bleibt dem künftigen Beigeordneten der Stadt Overath nach eigenen Worten der Besuch des Bundesverkehrsministers Volker Wissing in Lüdenscheid. © Scheer

Zum Abschied aus dem Brückenbauer-Büro bekam dessen ehemaliger Leiter Mario Bredow (Mitte) noch einen letzten Besuch. Und der brachte Kreatives und Hochprozentiges mit.

Lüdenscheid - Der Sprecher der Bürgerinitiative A45, Heiko Schürfeld (links), und sein Mitstreiter Roland Desens kamen kurz vor Weihnachten vorbei, um sich für die gute Zusammenarbeit zu bedanken.

Mit dabei hatte man eine Flasche Eierlikör mit selbst gestaltetem Etikett mit einem Autobahnmotiv. Auch Mario Bredow bescheinigte den Gästen, das Zusammenspiel mit der Bürgerinitiative habe „gut geklappt“.

Ein Bild aus dem August unter der Rahmedetalbrücke: Minister Volker Wissing (Zweiter von rechts) zu Gast in Lüdenscheid. © Cedric Nougrigat

In besonderer Erinnerung bleibt dem ausscheidenden Büroleiter und künftigen Beigeordneten der Stadt Overath nach eigenen Worten der Besuch des Bundesverkehrsministers Volker Wissing in Lüdenscheid. „Alles passte so wie im Vorfeld geplant. Alles war top organisiert.“