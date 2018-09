Bürgerinitiative wehrt sich gegen Windrad-Pläne

Lüdenscheid - Ein Windrad in Sichtweite – bei dieser Vorstellung graust es vielen Nachbarschaften. Auch den Anwohnern im Lüdenscheider Ortsteil Leifringhausen. Die sind gerade im Begriff, den Widerstand gegen zwei geplante Windräder zu organisieren.

Und die Abwehrreaktion könnte heftig ausfallen. Das ließen die Beschwerdeführer bei einem Ortstermin an der Leifringhauser Straße bereits durchblicken.

Mit der Reaktivierung der Bürgerinitiative Leifringhausen bauen die Anwohner dabei auf erprobte und noch vorhandene Strukturen. Zur Erinnerung: Besagte Bürgerinitiative (BI) hatte einst vehement für die – mittlerweile längst vollzogene – Schließung der Mülldeponie Leifringhausen gekämpft. In der BI haben sich nach Auskunft ihrer Sprecher rund 100 Menschen formiert.



Zum Hintergrund: Die Firma MK Windkraft will im Landschaftsschutzgebiet zwischen Leifringhausen und Brüninghausen zwei Windräder errichten und hat dieses Vorhaben beim Märkischen Kreis auch beantragt (wir berichteten). Die Stadt Lüdenscheid hat wenig Einfluss in dieser Angelegenheit. Die noch ausstehende Entscheidung liegt beim Kreis.



Die beiden angepeilten Windräder sollen jeweils eine Gesamthöhe von circa 180 Meter haben. Da ihr Standort auf einer Höhe von mehr als 400 Metern liegt, wären sie wohl weithin sichtbar.



Anblick und mögliche Auswirkungen einer solchen Doppel-Anlage wollen sich die Anwohner in Leifringhausen und Umgebung unbedingt ersparen. Sie führen dabei Argumente an, die Windkraft-Skeptiker häufig ins Feld führen. Demnach gehen von den Windrädern erhebliche Gesundheitsgefahren aus – besonders durch nicht hörbare Töne, den sogenannten Infraschall, der sich über weite Strecken verbreite. Herz- und Kreislaufprobleme, Bluthochdruck, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und Depressionen – ausgelöst durch Schalldruck und Vibrationen – sind in diesem Kontext oft genannte Stichwörter. Die Windräder wären wohl nur wenige Hundert Meter von den nächsten Wohnbebauungen entfernt. In der Nähe befindet sich mit Haus Hellersen auch eine Einrichtung für psychisch Kranke.



Neben solchen Gesundheitsgefahren fürchten die Anwohner durch den Windrad-Bau auch Landschaftszerstörung, Abholzungen, Schattenwurf durch die Rotorblätter und eine Todesfalle für Greifvögel und Fledermäuse. Verdacht der Bürger: Die Firma MK Windkraft wolle das Projekt realisieren, bevor womöglich strengere Windkraft-Regeln in Nordrhein-Westfalen greifen.



Beim ihrem Abwehrkampf haben die Anwohner mehrere Maßnahmen im Visier – eine Unterschriftensammlung, das Verfassen von Leserbriefen und Appelle an die Politik. Auch über eine Klage gegen das Vorhaben denken sie konkret nach.