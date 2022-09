Bürgerinitiative A45: „Prüfungen zu spät für den Verstorbenen“

Von: Thomas Machatzke

Blumen, eine Kerze und ein Engel erinnern an der Unfallstelle an den verstorbenen Motorradfahrer. © Cornelius Popovici

Der tödliche Unfall nach dem Zusammenprall eines Motorrads mit einem Lkw auf der Umleitungsstraße Im Grund vom 10. September hat auch die Bürgerinitiative A45 bestärkt, weiter dafür zu kämpfen, den Schwerlastverkehr aus der Stadt zu verbannen.

Lüdenscheid – „Jetzt ist es tatsächlich passiert. Die Bedarfsumleitung der Sperrung der Rahmedetalbrücke hat ein erstes direktes Todesopfer gefordert. Beide direkten Unfallbeteiligten sind nicht aus dem Kreis MK und hatten kein Anliegen hier“, nimmt die Bürgerinitiative Stellung, „sie waren Durchreisende, die gezwungen waren, anstatt über die Autobahn eine Route durch ein enges, abschüssiges Wohngebiet zu nehmen. Viele Anwohner und auch unsere Bürgerinitiative A45 haben diesen Tag gefürchtet. Wir haben schon seit Monaten vor schweren Unfällen an den Umleitungsstrecken und speziell Im Grund gewarnt.“

Anwohner der Straße hatten Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing kürzlich bei seinem Besuch in Lüdenscheid eine Sammlung von Zeitungsberichten schwerer Unfälle an der Straße übergeben. „Wir haben Tempo 30 an den Umleitungsstrecken gefordert. Das wird zurzeit geprüft – zu spät für den Verstorbenen. Im Grund ist seit Jahren als Unfallschwerpunkt bekannt“, heißt es weiter, „jeder einzelne Vorschlag aus der Bürgerschaft sollte gehört und geprüft werden. Unsere Bürgerinitiative hat eine Fülle von Forderungen, Anregungen und Vorschlägen, an das Bundesministerium, Straßen.NRW und die Autobahn GmbH geschickt. Fragen und Anregungen unsererseits sind überwiegend nicht mal registriert worden. Auch eine Anfrage beim Bürgermeister vom 1. September ist bis heute nicht beantwortet worden. Die Probleme der Region werden totgeschwiegen und ausgesessen. Als Lösung für diese Probleme haben wir für den Durchgangsverkehr schon seit Monaten eine Umleitung über die Autobahnen A1, A3 und A4 vorgeschlagen. Wir fordern einen Stopp des Durchgangsverkehrs durch Lüdenscheid und das Volmetal. Alle Nachbargemeinden von Hagen bis Meinerzhagen haben sich der Resolution angeschlossen.“

Allein: Die Lkw rollen Tag für Tag weiter. Und die Ungeduld und Wut – nicht nur bei der Bürgerinitiative – wird immer größer.