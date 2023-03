Bürgerinitiative A45 lädt zu Bürgergespräch mit Politikern

Zu den Themen sollen die Sprengung, das Durchfahrtsverbot und Umleitungen sein. Es sollen auch Vertreter der Autobahn GmbH für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Bürgerinitiative A45 veranstaltet wieder ein Bürgergespräch rund um die Themen Sprengung der Rahmedetalbrücke, Durchfahrtsverbot und die Umleitungen in der Stadt. Die Veranstaltung am Donnerstag, 23. März, beginnt um 18 Uhr im Vereinsheim der „International Police Association Lüdenscheid“, Wehberger Straße 72a (nähe STL). „Bürgermeister Wagemeyer hat in seinem Youtube-Statement zur Bekanntgabe des Sprengtermins den März als Monat der Entscheidungen angekündigt. Der Abend wird also dementsprechend informativ“, heißt es in einer Mitteilung der Bürgerinitiative. Neben dem Bürgermeister und Lüdenscheider Ratsmitgliedern habe die Bürgerinitiative auch wieder Politiker aus Bundes- und Landtag eingeladen. Die Bürgerinitiative dazu: „Auch Vertreter der Autobahn GmbH werden sich an dem Abend den Fragen der Bürger stellen und sicher auch einige Anregungen der Bürger mitnehmen.“ Einlass ist ab 17.30 Uhr.