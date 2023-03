Bürgergespräch zwischen Betroffenen und Verantwortlichen: „Logik spielt hier keine Rolle“

Von: Olaf Moos

Alles andere als freundlich war die Atmosphäre beim Bürgergespräch am Donnerstagabend. © Olaf Moos

Die Stimmung vergleichsweise aufgeheizt, die Wortbeiträge teils unsachlich, teils zornig, die Fülle der Kritik an den Verantwortlichen für das Brückendesaster vielfältig – das Bürgergespräch der Bürgerinitiative (BI) A45 mit betroffenen Anwohnern, dem Bürgermeister sowie Ratsvertretern und Mitarbeitern der Autobahn GmbH am Donnerstagabend im IPA-Vereinsheim an der Wehberger Straße zeigte: Die Nerven liegen blank in Lüdenscheid.

Lüdenscheid - BI-Sprecher Heiko Schürfeld und seine Mitstreiter – sichtlich um Ruhe und respektvollen Austausch bemüht – haben angesichts der Empörung vieler der rund 40 Anwesenden keinen leichten Stand an diesem Abend. Doch Dirk Stiepert und seiner Kollegin Nadja Hülsmann, beide von der Autobahn GmbH, und vor allem Bürgermeister Sebastian Wagemeyer erleben die Gesprächsrunde als Auseinandersetzung der besonderen Art.

Denn die Positionen beider Seiten scheinen trotz vieler Erklärungsversuche der Verantwortlichen unvereinbar. Laute Unmutsbekundungen aus dem Plenum quittiert Wagemeyer kurz nach seinem verspäteten Eintreffen im IPA-Heim ungewohnt emotional: „Wenn wir auf dem Niveau weitermachen, kann ich auch gleich wieder gehen.“ Erst die Ermahnung durch Ratsvertreter Gordan Dudas, das „Pöbeln“ zu unterlassen, sorgt immerhin für eine tragbare Gesprächsatmosphäre.



Die guten Nachrichten aus dem Hause der Autobahn GmbH kommen zuerst. Wie Stiepert erklärt, sind 154 Anträge auf Einbau und Bezahlung von Lärmschutzfenstern für Anlieger der Bedarfsumleitung eingegangen, davon seien 117 genehmigt, in 61 Fällen Aufträge erteilt, in 16 Fällen schon Erstattungen geflossen. 39 Eingaben jedoch wurden abgelehnt, weil die Antragsteller zu weit weg wohnen von der offiziellen Umleitung.



Nächste positive Botschaft: Die großen Brücken wie Sterbecke, Brunsbecke, Kattenohl und Schlittenbach werden im Hinblick auf Tragfähigkeit derzeit genau unter die Lupe genommen oder teilweise schon verstärkt. Die Bauteile für die neue Rahmedetalbrücke sollen in maximal 44 Tonnen schweren Stücken angeliefert und vor Ort zusammengeschweißt werden, um die Bauwerke nicht zu überlasten. Mit Blick auf die Bogenbrücke über die Autobahn vor der Anschlussstelle Nord und weitere kleinere Brücken gibt es laut Nadja Hülsmann „keine Bedenken“.



Der Zorn der Gesprächsteilnehmer entzündet sich an der lange erwarteten, aber immer noch nicht erlassenen Anordnung des Lkw-Durchfahrtsverbotes in der Kreisstadt. Jupp Filippek, Sprecher der Linken-Fraktion im Rat, bekommt Applaus für den Satz: „Wir können uns nicht länger verarschen lassen.“ ÖDP-Ratsvertreter Claudius Bartsch schimpft: „Hier geht es immer nur um die verkehrsrechtlichen Aspekte, und die Menschen gehen vor die Hunde dabei.“

Doch genau die verkehrsrechtlichen Hürden sind es nach Erklärungen der Verantwortlichen, die ein schnelles Handeln unmöglich machen. Das gilt auch für die befürchtete Überlastung des Volmetals. SPD-Ratsherr Dudas sagt dazu: „Logik spielt hier keine Rolle. Recht spielt eine Rolle. Aber Recht ist nicht immer logisch.“ Niemandem sei geholfen, wenn etwa ein Spediteur ein Durchfahrtsverbot durch eine einstweilige Verfügung wieder kippen könnte.



Das Dilemma liegt nach Worten des Bürgermeisters in dem gesetzlichen Zwang, dass sich Behörden stets über jede Maßnahme miteinander abstimmen müssen. Genau das lässt die Wut der Bürger an diesem Abend im IPA-Heim aufkochen. BI-Mitglied Werner Schüttler: „Es passiert einfach nix!“ Und auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer scheint mit seiner Geduld am Ende zu sein. Er denke sich jeden Tag: „Was für ein schwachsinniger Scheiß!“