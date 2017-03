Bürgerbüro wird modernisiert

Lüdenscheid - Wunschkennzeichen, Ersatzfahrzeugdokumente, An- und Abmeldungen – im Bürgerbüro des Märkischen Kreises im Kreishaus an der Heedfelder Straße geht es in erster Linie rund ums Auto und Motorrad. Eine besondere Stilllegung steht im Sommer an. Wegen gravierender technischer Mängel wird das Bürgerbüro selbst aus dem Verkehr gezogen – aber nur vorübergehend. Für Ersatz ist gesorgt.

Ab Mitte Juli bis voraussichtlich Ende September nimmt der Kreis eine umfangreiche Sanierung in diesem Gebäudeteil vor. Manfred Fischer, Fachdienstleiter Gebäudemanagement, sieht keine Alternative: „Wir müssen da ran.“ Notwendig sind großflächige Arbeiten an der Decke. „Die überalterte Lüftungsanlage wird gegen ein effizientes Element ausgetauscht. Häufig klagen Mitarbeiter über unangenehme Zugluft.“

Ursprünglich sollte eine Klimaanlage für angenehme Raumluft-Qualität sorgen. „Das lag damals im Trend der Zeit.“ Doch die Ventilation in dem 1982 eingeweihten Verwaltungsgebäude verlief trotz oder gerade wegen der komplizierten Technik nicht wunschgemäß – mal war es zu warm und zu trocken, dann wieder zu kalt und zu feucht. Da sich die komplexe Apparatur nicht vernünftig regulieren ließ, wurde sie durch eine einfachere Lüftungsanlage ersetzt. Doch auch die ist inzwischen in die Jahre gekommen und erfüllt nicht mehr klaglos ihren Zweck.

In dem Zug wird die Metallrasterdecke gegen eine abgehängte Decke ausgetauscht. Die Beleuchtung erfolgt künftig über LED-Lampen.

Fensterbauer haben Hochkonjunktur

Hochkonjunktur haben die Fensterbauer im Kreishaus. 700 Elemente werden allein in diesem Jahr ausgewechselt. Das „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ macht die Maßnahme möglich. Um Investitionsstaus in Städten und Kreisen abzubauen, hat der Bund ein milliardenschweres Programm aufgelegt und fördert bis zu 90 Prozent der Kosten. „Wir haben im vergangenen Jahr mit dem Austausch von 230 Fenstern angefangen und werden auch im kommenden Jahr mit der energetischen Sanierung fortfahren“, erklärte Fischer. Das Bürgerbüro erhält durch den Modernisierungsprozess zeitgemäße Bauteile, über die sich ganz ohne technischen Aufwand bei Bedarf mal frische Luft einfangen lässt. „Wegen der anfangs installierten Klimatechnik sind die meisten Fenster nicht zu öffnen.“

Der erhebliche Aufwand in dem Gebäudetrakt macht einen befristeten Umzug des Bürgerbüros ins Haupthaus notwendig. „Das lässt sich nicht im laufenden Betrieb erledigen.“ Die 25 betroffenen Mitarbeiter ziehen samt der erforderlichen Technik für die Zeit der Sanierung in die beiden Sitzungssäle im ersten Stock des Kreishauses. Der Fachdienst IT wird die notwendige Infrastruktur schaffen. „Das Platzangebot ist ausreichend.“ Der Service für den Kunden soll nicht beeinträchtigt, der Umzug selbst deshalb gesplittet werden: An einem Tag zieht die Hälfte der Mitarbeiter bereits in die neuen Räume, während die Kollegen am alten Standort noch das Alltagsgeschäft abwickeln, am nächsten Tag rückt die zweite Gruppe des Personals nach. Zehn Wochen später erfolgt die Rückkehr an die Stammplätze nach ähnlichem Muster. Die Kosten für den Umbau schätzt Fischer auf rund 150 000 Euro.

Ausweichen müssen auch die Mitarbeiter, die ihre Schreibtische direkt über dem Bürgerbüro haben. „Der Lärm ist über einen längeren Zeitraum nicht zumutbar. Das geht für einen Tag, nicht aber für Wochen“, macht Fischer klar. Ein großer Besprechungsraum ist bereits als Alternativstandort ausgeguckt. Der Zeitpunkt für den Umbau ist aus Sicht des Gebäudemanagers mit Beginn der Sommerferien günstig gewählt: „Dann sind ohnehin weniger Kunden unterwegs und wir haben keine Ausschusssitzungen.“ An den Öffnungszeiten ändere sich nichts. „Der gewohnte Service wird nicht eingeschränkt.“

„Sommerferien reichen für Arbeiten nicht“

Die Sommerferien seien für die Arbeiten aber nicht ausreichend. „Wir planen bis Ende September.“ Deshalb müssen auch Merkel, Schulz und Co. weichen. Die Ergebnispräsentation zur Bundestagswahl wird voraussichtlich nicht an gewohnter Stelle im Sitzungssaal erfolgen. Ein Alternativstandort bereitet dem Gebäudemanagement die wenigsten Sorgen. „Wir finden einen Platz.“