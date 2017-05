Zum Abschluss ein großes Feuerwerk

Lüdenscheid - Wie der Auftakt, so das Ende: Mit einem großen Abschlussfeuerwerk, das Jung und Alt verzauberte, boten die Bürger-Schützen (BSV) Schaulustigen am Freitagabend auf dem Festplatz Hohe Steinert zum Ausklang des Schützenfests ein grandioses Spektakel.

Mit den Pyrotechnikern der Firma „Westfälisches Feuerwerk“ aus Herten waren wie beim Eröffnungsfeuerwerk Profis bei der Gestaltung der repräsentativen Inszenierung am 258Werk.

Mit römischen Lichtern in immer neuen Farben und Formen versetzten die Hertener Anwohner und Kirmesbesucher in Entzücken. Sterne, Goldregen, feurige, knisternde „Blitze“ und andere temporäre Figuren malten sich in rascher Folge am klaren Abendhimmel ab. Stete Farbwechsel und immer neue Effekte boten dem Auge ein imposantes Schauspiel. Durch das herrliche Frühlingswetter war die Sicht am wolkenlosen Himmel hervorragend.