DRK bietet wieder Erbsensuppe an Samstagen an

Lüdenscheid - Trotz des erneuten Wintereinbruchs steuerten viele Lüdenscheider am Samstag zielstrebig den Sternplatz an: Zum ersten Mal in diesem Jahr stand dort das Zelt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), in dem es die beliebte Erbsensuppe gibt – ab sofort wieder an jedem Samstag, bis der nächste Weihnachtsmarkt beginnt.

Neun Thermobehälter mit jeweils 35 Litern Inhalt standen ab 10 Uhr für die Gäste bereit. Am Mittwoch hatten die Wetterprognosen noch Sonnenschein für den Samstag verheißen – deshalb war beschlossen worden, die Winterpause zu beenden, sagte DRK-Geschäftsführer Gerd Tolksdorf. Er war gemeinsam mit DRK-Fahrdienstleiter Helmut Wehberg zum Sternplatz gekommen, um sich zum Saisonauftakt selbst eine Schale der stets frisch gekochten Suppe schmecken zu lassen.

In der Regel gehe es mit dem traditionellen Erbsensuppenverkauf immer im Februar los – an welchem Wochenende genau, werde immer individuell nach Wetterlage entschieden. Aber sobald der Startschuss gefallen ist, gibt es bis zum nächsten Winter keine Pause mehr. Höchstens der Standort des Zeltes könne variieren, erklärte Tolksdorf, je nachdem ob es noch andere Veranstaltungen auf dem Platz gibt.

"Erst bummeln, dann Suppe essen"

Etliche Lüdenscheider hatten schon drauf gewartet, dass es die Suppe wieder gibt. Für viele Bürger gehört das Angebot des DRK zum samstäglichen Einkauf einfach dazu, sagte zum Beispiel Adolf Fessel: „Das ist doch praktisch, erst bummeln, dann Suppe essen.“ Er hatte diesmal sogar Tochter Angelika, Schwiegersohn Johannes und Enkeltochter Sofie aus Wiesbaden mitgebracht.

Johannes Ferber probierte zum ersten Mal die Erbsensuppe des DRK – „schmeckt gut“, sagte er nach dem ersten Löffel. Auch Maria Niemec hat sich schon lange drauf gefreut, dass die Winterpause endet. Sie nahm sich ebenfalls die Zeit, direkt im beheizten Zelt zu essen. Aber angesichts des eher ungemütlichen Wetters am Mittag zogen es viele Kunden vor, sich ihre Portion mit nach Hause zu nehmen, aber auch dafür hatte das ehrenamtliche Team um Koch Christian Böhler die richtigen, fest verschlossenen Behälter parat.