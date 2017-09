Neues Bündnis will Schienenverkehr im Volmetal fördern

Freie Fahrt für die Bahn

+ © Schmidt Über den regionalen Bahnstrecken sollen keine dunklen Wolken aufziehen. Das ist ein Kernanliegen des „Bündnisses zur Förderung des Schienenverkehrs im Volmetal“. Hier informieren sich die Bündnis-Akteure über den Umbau des Brügger Bahnhofs. © Schmidt

Lüdenscheid - Wenn es im Südkreis um die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur geht, ist in der Regel der Ausbau von Straßen und Autobahnstrecken gemeint. Das „Bündnis zur Förderung des Schienenverkehrs im Volmetal“ – der Name verrät es – will aber auch andere Akzente setzen. Den Akteuren schwebt dabei eine generelle Aufwertung der Volmetalverbindung als Verkehrsweg zwischen Köln und Dortmund vor. Ein Langzeit-Projekt.