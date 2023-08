Senioren-Terror in einem Mietshaus im MK

Von: Jutta Rudewig

Auch mit den Inszenierungen „Das Hörrohr“ konnten die CVJM-Bühnenmäuse trotz aller Widrigkeiten wieder helfen. © Bettina Görlitzer

„Die Würfel sind gefallen: Wir haben jetzt unser neues Stück für die nächste Spielzeit festgelegt. Wir werden das Stück ,...und oben wohnen Engel‘ von Jens Exler spielen.“ Frank Gerhardt, Spielleiter der Bühnenmäuse des CVJM, und sein Team wollen ab November den Lüdenscheidern im Heim an der Mathildenstraße wieder jede Menge Theaterspaß bieten. Die Premiere ist für den 10. November geplant.

Lüdenscheid – Die Stücksuche hat dieses Mal etwas länger gedauert als üblich. Denn die Bühnenmäuse können nur über eine begrenzte Zahl an Schauspielern zurückgreifen. „Es bleibt schwierig, da vor allem junge, männliche Schauspieler fehlen.

Das Stück muss auf die Bühnenmäuse umgeschrieben werden, damit wir das überhaupt entsprechend besetzt kriegen“, ließ der rührige Spielleiter bereits im Frühsommer durchblicken, dass die Auswahl der neuen Komödie alles andere als einfach wird: „Wir wollten natürlich trotzdem für unsere Jubiläumssaison ,40 Jahre Bühnenmäuse‘ ein Stück finden, mit dem wir unseren Zuschauern wieder vergnügliche Abende bereiten können.“

Und so fiel die Wahl am Ende der Suche auf Jens Exlers „...und oben wohnen Engel“. Sein lebenslanges Engagement für die niederdeutsche Sprache brachte Exler bis zu seinem Tod 1987 zahlreiche Auszeichnungen ein. Auch das weltbekannte Ohnsorg-Theater bracht das Lustspiel bereits auf die Bühne. Im Mittelpunkt stehen die beiden nicht mehr ganz jungen Schwestern Helene und Elvira. Sie heißen zwar Engel, sie benehmen sich allerdings keinesfalls wie himmlische Wesen. Sie wohnen im obersten Stockwerk eines Mietshauses und terrorisieren die unter ihnen wohnenden Nachbarn, indem sie durch allerlei störenden Unfug das Haus in ein Spukhaus verwandeln.

Gruppenbild mit symbolischem Scheck: Die Bühnenmäuse feierten Spielzeit-Abschluss und gehen bereits mit Volldampf in die Proben. © CVJM

Die beiden haben sich in den Kopf gesetzt, eine andere Wohnung für sich zu bekommen, und setzen zu diesem Zweck alle erdenklichen Mittel ein, um die jeweiligen Mieter aus dieser Wohnung zu vergraulen. Aber natürlich geht so etwas nicht ewig gut, und zum Schluss gibt es die Quittung dafür.

Einmal mehr haben die Bühnenmäuse das Stück entsprechend umgearbeitet und Lokalkolorit eingebaut. Die Proben beginnen noch in diesem Monat. Nach der Premiere am 10. November sind für 2023 noch weitere Aufführungen geplant – am 11./ 12. November, sowie am 17./ 18. und 19. November. Gespielt wird wie üblich für Sierra Leone. 29 418 Euro konnten in diesem Jahr trotz aller corona-bedingten Widrigkeiten in das Ausbildungszentrum des CVJM Sierra Leone in Kenema investiert werden. Das Zentrum ermöglicht jungen Afrikanern, die sonst wenig Chancen hätten, eine Ausbildung in einem Handwerksberuf.

Der Vorverkaufsstart für die erste Saisonhälfte ist für den 30. September geplant.

Gut 6000 Euro kamen noch oben drauf für den Kindergarten in Kissy, das Herzensprojekt des CVJM-Kreisverbandes Lüdenscheid. Und auch die Spendendose der Bühnenmäuse war mit rund 3000 Euro gut gefüllt, Geld, das die Bühnenmäuse zur Deckung der Kosten rund um die Spielzeit brauchen.

„Der Vorverkaufsstart für die erste Saisonhälfte ist für den 30. September geplant“, lässt sich Frank Gerhardt über die organisatorische Schulter blicken. Der Vorverkauf wird wieder über das Reisebüro Wietis, Freiherr-vom-Stein-Straße 1 laufen. Geplant ist, dass dann die November-Termine und die Termine im Januar 2024 in den Vorverkauf gehen.

Im Januar des nächsten Jahres sind folgende Termine geplant: 12. bis 14. Januar sowie 26. bis 28. Januar. Mit einer Einschränkung: „Die Termine sind ohne Gewähr, und Änderungen behalten wir uns vor.“