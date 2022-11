Der Opa braucht ein neues Hörrohr

Von: Jutta Rudewig

Opa Meiners wird auch am Freitag, Samstag und Sonntag sein Hörrohr nicht gegen ein technisch ausgereiftes tauschen können.

Die krankheitsbedingten Nackenschläge sind Geschichte, im dritten Anlauf hat alles geklappt: Die Premiere des neuen Stückes „Das Hörrohr“ der CVJM-Bühnenmäuse ist gelungen – „mit drei ausverkauften Aufführungen und Bombenstimmung“, so Spielleiter Frank Gerhardt.

Lüdenscheid – Im Mittelpunkt des Dreiakters steht Opa Meiners, insgesamt eigentlich noch ganz rüstig. Das Problem: Sein Hörrohr ist nicht gerade auf dem neuesten Stand der Technik. Vom Leben um sich herum bekommt er also nur das mit, was seine Verwandten ihm möglichst laut in sein Hörrohr schreien.



Doch nicht alle auf dem Bauernhof meinen es gut mit ihm. Vor allem seine Schwiegertochter Berta ist so gar nicht die liebe Schwiegertochter, die sie ihm immer vorspielt. Gemeinsam mit einem alten Bekannten spinnt sie eine Intrige, um den Hof, der immer noch in Opa Meiners Besitz ist, an sich zu bringen.

Was keiner weiß: Der treue Knecht steckt dem Opa heimlich ein Hörrohr zu, das auf dem neuesten Stand der Technik ist. Nach wie vor gehört der Volkstheater-Klassiker von Karl Bunje zu den erfolgreichsten Stücken am Ohnsorg-Theater. Auf der Bühne im CVJM-Mathildenheim stehen neben Jürgen Pathun als Opa Meiners auch Guido Hesmer, Jenny Morales, Simone Meykranz, Meinolf Pagendarm, Frank Gerhardt, Susanne Gerhard, Bernd Grewe, Steffi Pantack und Andreas Schmale. Regie führt Regina Voß-Passow.

Das Interesse an der neuen Komödie ist bei den Lüdenscheidern groß. Daher haben sich die Bühnenmäuse dazu entschlossen, zusätzlich zu den eigentlich geplanten Terminen im Februar und März auch noch ein Wochenende im April in den Vorverkauf zu geben, damit möglichst viele Kartenwünsche erfüllt werden können.



Ein weiterer Termin im April

Durch die erforderlichen Umtauschaktionen aufgrund des Ausfalls der ersten acht Aufführungen – Schauspieler erkrankten, mussten Quarantäne einhalten, und die Aufführungen mussten teilweise sehr kurzfristig abgesetzt werden – sind die restlichen Aufführungen im Jahr 2022 bereits komplett ausverkauft. „Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, den Vorverkauf für die 2023er-Termine bereits am Samstag, 26. November, von 10 Uhr bis 13 Uhr im Reisebüro Wietis an der Freiherr-vom-Stein-Straße 1 zu beginnen“, so Gerhardt.



Durch die ganzen Tauschaktionen sei auch bei diesen Terminen das Kartenkontingent schon recht eingeschränkt, sodass Interessierte nicht nur schnell sein müssten, sondern sich auch möglichst im Vorfeld schon mehrere Termine aussuchen sollten.



Die Bühnenmäuse weisen darauf hin, dass Eintrittskarten von den ausgefallenen Terminen nicht im Reisebüro Wietis, sondern nur über die Bühnenmäuse selbst unter der Rufnummer Tel. 0 23 51/-41 293 getauscht werden können. Sie bitten darum, dass sich die Betroffenen möglichst bis 25. November bei den Bühnenmäusen melden sollten, da aufgrund des Vorverkaufsstartes danach nicht mehr gewährleistet werden kann, dass ein Umtausch in der aktuellen Saison noch möglich ist.

Die Termine Am 26. November beginnt der Vorverkauf für folgende Termine:

17. bis 19. Februar

24. bis 26. Februar

10. und 11. März

24. bis 26. März

14. bis 16. April

Freitags und samstags wird ab 19.30 Uhr und sonntags ab 18 Uhr gespielt, Einlass ist immer jeweils eine Stunde vorher.