Mäuse suchen Märker mit dem Herzen am rechten Fleck

40 Jahre CVJM-Bühnenmäuse

+ © Bettina Görlitzer Die Bühnenmäuse des CVJM haben die Winterpause beendet. Die Theatergruppe wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. © Bettina Görlitzer

Rund um den Nikolaustag 2013 mag es gewesen sein, dass Reinhard Meyer, viele Jahre das öffentliche „Gesicht“ der CVJM-Bühnenmäuse, seine Aufgabe abgab. Einerseits an Petra Schaller, auf der anderen Seite an Frank Gerhardt, bereits viele Jahre bei den Bühnenmäusen aktiv, der fortan die Geschicke der Theatergruppe unter seine Fittiche nahm.

Lüdenscheid – 2023 wird die Theatergruppe an der Mathildenstraße 40 Jahre alt. 1983 entstand aus dem Singteam des CVJM Lüdenscheid-West auf einer Freizeit in Hunswinkel an der Listertalsperre die Idee, Theater zu spielen. Ein erstes Theaterstück wurde vorbereitet.

Zwei Jahre später entstand die Partnerschaft zwischen dem CVJM Kreisverband Lüdenscheid und dem YMCA Kissy (Sierra Leone). Die Grundschule in Kissy wird bis heute mit den Erlösen aus dem Kartenverkauf und der Bewirtung in den Pausen unterstützt. Aus dieser Partnerschaft zum YMCA Sierra Leone entstand letztendlich die Zusammenarbeit mit dem Ausbildungszentrum in Kenema im Osten des Landes – ein Zentrum, das es ohne die Bühnenmäuse so nicht geben würde.



Vier Jahrzehnte unermüdlicher Arbeit hatten Höhen wie ein jedes Jahr eine gut fünfstellige Summe, die nach Sierra Leone überwiesen werden kann, und Tiefen wie eine Pandemie, die schlagartig ein hartes halbes Jahr Probearbeit zunichte machte.



Viele Theaterstücke gingen im Laufe der Jahre über die Bühne im Jugendheim an der Mathildenstraße. Die technische Ausrüstung wuchs, das leistungsstarke Equipment ebenso. Der Bühnenbau erfolgt in Eigenregie. Manche Spielzeit war eine mit Widrigkeiten und Hindernissen. Ein schwieriges Stück, das nicht auf ungeteilte Freude unter den Bühnenmäusen stieß. Für das man spontan drei Neulinge einbauen musste. Eine komplette Wohnwagenwand bei Lord Münsterland Caravan abholen musste. „Dreimal schwarzer Kater“ war seinerzeit ein Eifersuchtsdrama in einer Gartenzwergidylle. Am Ende stand ein Erfolg wie noch nie zuvor: Knapp 50 000 Euro konnten die CVJM-Bühnenmäuse insgesamt nach Westafrika überweisen, im Jahr zuvor lag die Summe bei rund 35 000 Euro.



Frust, Enttäuschung, zwischendurch auch mal Hoffnung, aber vor allem die längste Pause, die es in der Geschichte der Bühnenmäuse bisher gegeben hat.

Die Premiere von „O sole mio“ fand schließlich im Kulturhaus statt. Der ausverkauften Veranstaltung folgten noch 18 Vorstellungen an der Mathildenstraße. Und dann das vorzeitige Spielzeit-Ende. Absagen, Lockdown, Pandemie. Spielleiter Frank Gerhardt: „Frust, Enttäuschung, zwischendurch auch mal Hoffnung, aber vor allem die längste Pause, die es in der Geschichte der Bühnenmäuse bisher gegeben hat.“



Um so dankbarer, überwältigt und unglaublich stolz waren die Laienschauspieler, dass trotz aller Schwierigkeiten noch eine Spendensumme in Höhe von 42 500 Euro für Sierra Leone zusammengekommen war. Einen ersten Schritt zurück zur Normalität machten die Bühnenmäuse in einem Online-Meeting: „Die Freude über das Wiedersehen in so großer Runde war, auch wenn es nur digital war, dementsprechend bei allen groß.“



Der Blick in die Zukunft blieb ungewiss, eine Premiere in 2021 Utopie. Der Betrieb im Jugendheim ruhte über viele Monate: „Wir pausieren so lange wie nötig und starten so früh wie möglich!“ Im vergangenen Oktober sollte dann Opa Meiners mit seinem vorsintflutlichen Hörrohr die Bühne erobern. Doch das Pech blieb an den Sohlen der Bühnenmäuse kleben. Eine corona-bedingt abgesagte Premiere folgte, weitere elf Auftritte mussten abgesagt werden, weil Schauspieler „positiv“ waren. Der Frust war groß – und trotzdem blieb der Blick nach vorn – es kann nur besser werden.



Inzwischen ist das alles Schnee von gestern. Ein Geburtstagsstück ist noch nicht ausgesucht, dafür sind die Bühnenmäuse noch auf der Suche nach neuen Leuten. Denn auch in Reihen einer Schauspieltruppe ist die Fluktuation gelegentlich groß. Das aktuelle Stück „Das Hörrohr“, in den 60er-Jahren durch das Ohnsorg-Theater sogar als Serie aufgelegt, läuft gut, das Kartenkontingent ist inzwischen sehr begrenzt. Da die Bühnenmäuse selbst auch für Gutscheineinlösungen immer ein kleines Kontingent an Karten für alle öffentlichen Aufführungen zurückhalten, kann man noch mit etwas Glück auch direkt bei den Bühnenmäusen unter der Rufnummer 0 23 51/41 293 vereinzelt Karten erhalten.

+ Das aktuelle Stück heißt „Das Hörrohr“, ein Geburtstagsstück ist noch nicht ausgesucht. © Frank Gerhardt

Nachgefragt:

Haben die Bühnenmäuse bereits ein Stück fürs 40-Jährige in Aussicht?

Frank Gerhardt: Aktuell haben wir uns noch nicht für ein Stück entschieden. Ich wollte erst einmal schauen, ob sich vielleicht doch noch jemand meldet, der mitmachen möchte. Das würde die Stücksuche natürlich deutlich vereinfachen, da gegebenenfalls mehr Stücke in Frage kämen.



Erschwerend kommt hinzu, dass von den zehn Schauspielern des aktuellen Stückes in der nächsten Spielzeit aller Voraussicht nach nicht alle zur Verfügung stehen.



Eng sieht es mal wieder vor allem bei den Männern aus, und auch wenn es weh tut, aber den jugendlichen Liebhaber nimmt mir einfach keiner mehr ab. Aber ich würde mich über jeden freuen, egal ob Frau oder Mann und auch egal ob jung oder nicht mehr ganz so jung. Und auch in anderen Bereichen wie Maske, Technik, Bühnenbau, Requisite, Souffleuse etc. würde uns etwas Verstärkung sicher gut tun.



Wie viele Aufführungen waren in dieser Spielzeit vorgesehen?

Ursprünglich hatten wir 28 Aufführungen geplant (14 in 2022 und 14 in 2023). Aufgrund der 11 Ausfälle haben wir jetzt als Ausgleich in 2023 noch sechs Termine zusätzlich angeboten, damit ist aber alles ausgereizt, da wir nach dem 30. April wegen Urlaubszeiten keine Aufführungen mehr anbieten können. Wenn alle Aufführungen stattfinden, kommen wir also noch auf 23 Aufführungen. Ob das dazu führt, dass viele Kartenwünsche unerfüllt bleiben, kann man noch nicht abschätzen. Ich glaube, dass alle Theaterbühnen aktuell nicht auf die Zuschauerzahlen kommen wie vor Corona.



Kann man abschätzen, wie viel Geld weniger die Bühnenmäuse in dieser Saison nach Sierra Leone schicken können?

Wie sich das Ganze finanziell für Sierra Leone auswirkt, kann ich noch nicht sagen. Durch die ganzen Umtauschaktionen wird die Ermittlung der Schecksumme dieses Mal eine Doktorarbeit werden. Aber es wird natürlich deutlich weniger zusammen kommen als in den letzten Spielzeiten. Neben der geringeren Aufführungszahl haben wir ja auch die Platzzahl um ca. 30 reduziert, und es sind natürlich auch noch viele Karten aus den ausgefallenen Aufführungen von 2020 getauscht worden, was in der Summe natürlich schon sehr deutliche Auswirkungen haben wird. Damit müssen wir diese Saison leben. Es bleibt eigentlich nur die Hoffnung, dass wir vielleicht Glück haben und sich noch großzügige Spender finden, die das Ganze zumindest etwas auffangen könnten.



Gibt es sowas wie eine „öffentliche Probe“, wo Leute hinkommen können, wenn sie sich das mal ankucken wollen?

Aufgrund der langen Winterpause werden wir zwar Proben machen, aber wenn jemand Interesse hat, sich das Ganze mal anzusehen, werden wir bestimmt auch bei den Aufführungen einen Weg finden, dass man sich das Ganze mal unverbindlich ansehen kann.



Brauchen die Bühnenmäuse irgendwas Spezielles - Frauen oder Männer?

Etwas Spezielles brauchen wir auf jeden Fall: Menschen mit dem Herz auf dem rechten Fleck, die auch noch Zeit für und Spaß am Theaterspielen haben und unser tolles Projekt aktiv unterstützen wollen. Und die Ausrede „sowas kann ich nicht“ lass ich nicht gelten. Das habe ich nämlich selbst vor 30 Jahren auch gesagt – und nun müssen die Zuschauer trotzdem immer noch mit mir leben.